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Ваши абрикосы под угрозой: как спасти урожай от монилиоза

Как защитить абрикосы от монилиоза: советы и рекомендации экспертов

0:52
Садоводство

Монилиоз абрикосов, или плодовая гниль, представляет серьёзную угрозу для деревьев, снижая урожайность и качество плодов. Это грибковое заболевание, вызываемое Monilia cinerea, проявляется в виде коричневых пятен на листьях и плодах, серой плесени и увядания ветвей.

Как защитить абрикосы от монилиоза: советы и рекомендации экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC BY-SA 3.0

Для борьбы с монилиозом важно применять профилактические меры, такие как обрезка заражённых ветвей, улучшение циркуляции воздуха и удаление больных плодов. Химические методы включают использование фунгицидов, таких как Скор и Фундазол. Биологические методы, например, внедрение полезных микробов, также эффективны.

Регулярный мониторинг и своевременное удаление заражённых участков помогут сохранить здоровье сада и повысить урожайность абрикосов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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