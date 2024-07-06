Ваши абрикосы под угрозой: как спасти урожай от монилиоза

Монилиоз абрикосов, или плодовая гниль, представляет серьёзную угрозу для деревьев, снижая урожайность и качество плодов. Это грибковое заболевание, вызываемое Monilia cinerea, проявляется в виде коричневых пятен на листьях и плодах, серой плесени и увядания ветвей.
Для борьбы с монилиозом важно применять профилактические меры, такие как обрезка заражённых ветвей, улучшение циркуляции воздуха и удаление больных плодов. Химические методы включают использование фунгицидов, таких как Скор и Фундазол. Биологические методы, например, внедрение полезных микробов, также эффективны.
Регулярный мониторинг и своевременное удаление заражённых участков помогут сохранить здоровье сада и повысить урожайность абрикосов.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.