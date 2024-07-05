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Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение

Спасаем огурцы народными методами: рецепт против мучнистой росы

2:16
Садоводство » Овощи

Мучнистая роса — одно из самых распространённых заболеваний, с которым сталкиваются дачники, выращивающие огурцы. Эта грибковая инфекция поражает листья, стебли и плоды, нанося серьезный ущерб урожаю. К счастью, существуют проверенные народные средства, способные эффективно бороться с мучнистой росой на огурцах.

Спасаем огурцы народными методами: рецепт против мучнистой росы
Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Scott Bauer is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

Почему мучнистая роса так опасна для огурцов?

Мучнистая роса проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях и стеблях. Пораженные части растения постепенно усыхают и отмирают. Грибок ослабляет растение, снижает его иммунитет и устойчивость к другим болезням. В результате урожай огурцов резко падает, а плоды становятся непригодными для употребления.

Лучшее народное средство против мучнистой росы

Одним из самых эффективных народных средств против мучнистой росы на огурцах является раствор пищевой соды. Бикарбонат натрия (сода пищевая) обладает антигрибковыми свойствами и способен уничтожать споры грибка.

Как приготовить рабочий раствор:

1. Возьмите 2-3 столовые ложки пищевой соды и растворите их в 1 литре воды.
2. Тщательно перемешайте состав до полного растворения соды.
3. Полученным раствором можно опрыскивать пораженные растения, особенно нижнюю сторону листьев.

Обращаем внимание, что обрабатывать растения следует регулярно — примерно раз в 7-10 дней, пока грибок не будет полностью подавлен.

Почему раствор соды эффективен против мучнистой росы?

Пищевая сода создает неблагоприятные условия для развития грибка. Во-первых, она повышает кислотность среды, что губительно для спор патогена. Во-вторых, сода образует на листьях защитную пленку, которая физически препятствует распространению инфекции.

Народное средство на основе соды — безопасный, недорогой и эффективный способ избавить огурцы от мучнистой росы. Регулярное применение этого раствора позволит уберечь урожай от грибковых болезней.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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