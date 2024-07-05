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Чтобы помидоры порадовали богатым урожаем, сделайте это во второй декаде июля

Не пропустите этот важный этап ухода за помидорами

1:51
Садоводство » Овощи

Июль — самый разгар томатного сезона на дачных участках. Именно в это время растения активно наращивают массу плодов и требуют особого ухода. Одна из ключевых процедур, которую необходимо провести во второй декаде июля — это пасынкование помидоров.

Не пропустите этот важный этап ухода за помидорами
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, PDM

Зачем нужно пасынковать помидоры?

Пасынкование заключается в удалении лишних побегов, отрастающих в пазухах листьев томатов. Эта процедура крайне важна по нескольким причинам:

  1. Позволяет перераспределить питательные вещества в пользу завязавшихся плодов. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на рост пасынков, растение направит их на налив и созревание томатов.
  2. 2. Улучшает доступ света и воздуха к нижним ярусам растения. Это профилактика грибковых заболеваний.
  3. 3. Способствует компактному росту куста и облегчает уход за ним.

Когда и как правильно пасынковать помидоры?

Оптимальное время для пасынкования помидоров — вторая декада июля. В этот период растения уже набрали активную массу, но плоды еще не начали созревать.

Порядок действий:

  1. Осмотрите куст и найдите все пасынки — молодые побеги, отрастающие в пазухах листьев.
  2. Удалите пасынки, аккуратно оторвав их пальцами или срезав острым секатором близко к основному стеблю.
  3. Обязательно удалите все пасынки, чтобы они не отняли питание у завязавшихся плодов.
  4. После процедуры обработайте растения от вредителей и болезней.

Правильное пасынкование помидоров во второй декаде июля — залог хорошего урожая. Уделите этому процессу время и внимание, и ваши кусты будут радовать обильным и вкусным урожаем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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