Чтобы помидоры порадовали богатым урожаем, сделайте это во второй декаде июля

Не пропустите этот важный этап ухода за помидорами

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Июль — самый разгар томатного сезона на дачных участках. Именно в это время растения активно наращивают массу плодов и требуют особого ухода. Одна из ключевых процедур, которую необходимо провести во второй декаде июля — это пасынкование помидоров.

Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, PDM

Зачем нужно пасынковать помидоры?

Пасынкование заключается в удалении лишних побегов, отрастающих в пазухах листьев томатов. Эта процедура крайне важна по нескольким причинам:

Позволяет перераспределить питательные вещества в пользу завязавшихся плодов. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на рост пасынков, растение направит их на налив и созревание томатов. 2. Улучшает доступ света и воздуха к нижним ярусам растения. Это профилактика грибковых заболеваний. 3. Способствует компактному росту куста и облегчает уход за ним.

Когда и как правильно пасынковать помидоры?

Оптимальное время для пасынкования помидоров — вторая декада июля. В этот период растения уже набрали активную массу, но плоды еще не начали созревать.

Порядок действий:

Осмотрите куст и найдите все пасынки — молодые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Удалите пасынки, аккуратно оторвав их пальцами или срезав острым секатором близко к основному стеблю. Обязательно удалите все пасынки, чтобы они не отняли питание у завязавшихся плодов. После процедуры обработайте растения от вредителей и болезней.

Правильное пасынкование помидоров во второй декаде июля — залог хорошего урожая. Уделите этому процессу время и внимание, и ваши кусты будут радовать обильным и вкусным урожаем.