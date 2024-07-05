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Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства

Дизайнер Аристова: создать ландшафтный сад можно даже на компактном участке

3:53
Садоводство » Ландшафт

У каждого свои представления об идеальном саде. Однако он должен быть не только красивым и уютным, но и функциональным. Особенно это важно для небольших дачных участков, где требуется тщательно продумывать каждую деталь. Ландшафтный дизайнер онлайн-сервиса для поиска специалистов "Профи" Елена Аристова поделилась советами о создании удобного пространства для отдыха в ограниченном пространстве.

Дизайнер Аристова: создать ландшафтный сад можно даже на компактном участке
Фото: publicdomainpictures.net is licensed under public domain

Зонируйте грамотно

По мнению Аристовой, идеальный сад — это не просто красивое сочетание растений и строительных материалов, а среда, созданная с учётом потребностей конкретного человека или семьи. Важно, чтобы пространство отражало стиль жизни владельцев.

"На небольшом участке нужно максимально рационально использовать каждый сантиметр", — отмечает она.

Если рельеф участка сложный, можно создать ровные террасы и разделить их подпорными стенками. Для зонирования участка и скрытия неприглядных видов подойдут узкие высокие растения, садовые ширмы, перголы из дерева или металла, посоветовала эксперт.

Если место позволяет, на участке можно установить стеклянную теплицу с автоматически открывающимися форточками и автоматическим капельным поливом или пристроить к дому оранжерею. Из ягодных кустарников и плодовых деревьев лучше выбирать компактные сорта. Около зоны с барбекю можно разместить несколько приподнятых грядок для зелени, например, для укропа, лука, петрушки и базилика.

Высаживайте растения правильно

Растения лучше высаживать в виде композиций, изгородей или массивов, что делает их более привлекательными и естественными. Основу растительности обычно составляют хвойные и лиственные кустарники, которые при наличии места дополняются деревьями, многолетними цветущими травами и злаками. Однолетние цветы целесообразно высаживать в кашпо.

Газон должен быть удобным для стрижки газонокосилкой: без острых углов и узких полос, хаотично расположенных кустарников и деревьев, рекомендует Аристова.

Добавьте тёплый свет

Для освещения дорожек и основных площадок дизайнер советует использовать лампы тёплого света, которые можно разместить на заборе и стенах построек. Отдельные светильники на газоне лучше устанавливать среди растительных композиций. В саду не лишними будут розетки, рядом с которыми можно обустроить зону для прослушивания музыки или просмотра фильмов через проектор.

Продумайте место отдыха

Важно продумать в саду место для отдыха, где можно позагорать, пообедать или пообщаться с друзьями. Это может быть открытая площадка с твёрдым покрытием, настил рядом с домом или беседка под крышей. Если площадь позволяет, можно установить костровую чашу и красивую поленницу. Садовую мебель, пледы и подушки лучше подбирать с учетом общей цветовой гаммы и функциональности. Пространство для отдыха должно быть гибким и легко изменяемым под конкретные запросы.

Аристова подчёркивает, что обустройство маленьких садов требует особой аккуратности, так как на ограниченном пространстве видна каждая деталь. Необходимо заранее продумать, где хранить инвентарь и выполнять черновые работы (например, пилить доски, очищать садовые инструменты). При строительстве могут возникнуть проблемы с подъездом техники и местом для разгрузки. Также могут возникнуть сложности при заказе небольшого количества стройматериалов, таких как тротуарная плитка. Все эти нюансы нужно предусмотреть заранее, предупреждает дизайнер.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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