Лук больше не уйдёт в стрелку: эти правила ухода помогут вырастить отличные головки

Почему лук уходит в стрелку, и как этого избежать?

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие садоводы часто сталкиваются с проблемой стрелкования лука. Рассказываем, как справиться с проблемой.

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Лук — двухлетнее растение. В первый год он формирует луковицу, а на второй — выпускает цветочную стрелку. Но мы хотим получить урожай уже в первый год, и тут начинаются проблемы. Главная причина стрелкования — стресс. Наша задача — создать условия, чтобы лук не испытывал стресса и спокойно наращивал луковицу.

Выбор и хранение посадочного материала

Всё начинается с выбора севка. Важно правильно хранить его до посадки при температуре 0-2 градуса Цельсия. Лучше использовать луковички диаметром не более 1-1,5 см, так как крупный севок чаще уходит в стрелку. Если севок начал прорастать, можно обрезать проросшие части и посадить его отдельно.

Сроки посадки и подготовка почвы

Лук любит прохладу, но не холод. Сажайте его, когда почва прогреется до 10-12 градусов на глубине 5-7 см, обычно в конце апреля-начале мая. Лук предпочитает лёгкие, хорошо дренированные почвы. Осенью перекапывайте землю, добавляя перегной и древесную золу. Весной рыхлите почву и формируйте высокие грядки, чтобы избежать застоя воды.

Уход за луком и подкормки

Лук нуждается в регулярном, но умеренном поливе — раз в неделю в сухую погоду. Переувлажнение — стресс для растения. Проводите 3 подкормки за сезон: первую через 2 недели после всходов (раствор куриного помета 1:20), вторую в середине июня (комплексное минеральное удобрение с преобладанием фосфора и калия), третью в начале июля (чередую органику с минеральными удобрениями). Почву между рядами рыхлите раз в неделю и мульчируйте скошенной травой или соломой.

Что делать, если лук стрелкуется

Если растения начали стрелковаться, аккуратно выдерните стрелки, как только они появятся. Это может помочь растению переключиться на формирование луковицы. Не сажайте лук на одном месте 3 года подряд. Лучшие предшественники — томаты, огурцы, кабачки.

Выбор сорта

Сорта "Стригуновский", "Штутгартер Ризен" и "Центурион" редко уходят в стрелку и подходят для любого региона.