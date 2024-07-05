3 великолепных цветка, которые стоит посадить, если в саду нет тени: полезные советы

Некоторые растения хорошо растут на открытом солнце и не нуждаются в тени или полутени.
Подсолнухи выглядят очень красиво и нуждаются в большом количестве солнца. Растение также привлекает в сад полезных насекомых-опылителей — шмелей, пчёл, жуков и бабочек.
Выбирайте место для выращивания с плодородной почвой и без тени от других растений или построек поблизости. Кроме того, цветут подсолнухи долго — до начала осени.
Это ароматный и красочный цветок, который привлечёт в ваш сад насекомых-опылителей. Эхинацея — простое в уходе растение, которое можно выращивать в любом типе почвы.
Цветёт растение до конца лета или середины осени. Выращивать эхинацею можно как в открытом грунте, так и в горшках или контейнерах.
Это популярное растение для клумб. Предпочитает влажные, слабощелочные почвы.
Выбирайте место хорошо освещённое солнцем для лучшего роста. Имейте в виду, что это растение небезопасно для домашних животных.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.