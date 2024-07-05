Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубничное варенье с мятой: она придаёт джему потрясающий аромат
Александр Шпагин заявил, что Никита Кологривый достоин своих гонораров
В каком случае водителю понадобится лимон: полезный лайфхак
Австралия в ближайшие годы может лишиться поставок газа
Стало известно, что делать, если не краснеют помидоры
Финляндия ужесточит правила въезда в страну
Летний комфорт: как выбрать идеальное нижнее бельё для жаркой погоды?
Как понять, о чём "говорит" ваша собака
Эксперт назвал топ-6 кроссоверов, чьи АКП грозят непредвиденными расходами
3 великолепных цветка, которые стоит посадить, если в саду нет тени: полезные советы

Названы цветы, которые можно выращивать на открытом солнце

1:14
Садоводство » Цветы

Некоторые растения хорошо растут на открытом солнце и не нуждаются в тени или полутени.

Названы цветы, которые можно выращивать на открытом солнце
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei S. Scurfield, CC BY-SA 3.0

Подсолнух

Подсолнухи выглядят очень красиво и нуждаются в большом количестве солнца. Растение также привлекает в сад полезных насекомых-опылителей — шмелей, пчёл, жуков и бабочек.

Выбирайте место для выращивания с плодородной почвой и без тени от других растений или построек поблизости. Кроме того, цветут подсолнухи долго — до начала осени.

Эхинацея оранжевая

Это ароматный и красочный цветок, который привлечёт в ваш сад насекомых-опылителей. Эхинацея — простое в уходе растение, которое можно выращивать в любом типе почвы.

Цветёт растение до конца лета или середины осени. Выращивать эхинацею можно как в открытом грунте, так и в горшках или контейнерах.

Герань

Это популярное растение для клумб. Предпочитает влажные, слабощелочные почвы.

Выбирайте место хорошо освещённое солнцем для лучшего роста.  Имейте в виду, что это растение небезопасно для домашних животных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Как сделать из яиц незабываемый завтрак: вся семья скажет вам спасибо
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Последние материалы
Эксперт назвал топ-6 кроссоверов, чьи АКП грозят непредвиденными расходами
Запрет на владение недвижимостью за рубежом для депутатов рассматривается
Индия намерена участвовать в защите планеты от приближающегося астероида Апофис
Вера Алдонина поделилась результатами ЕГЭ
Названы цветы, которые можно выращивать на открытом солнце
Как добиться объёма у корней волос без использования фена
Летние игровые новинки на ПК: что ждать в июле 2024 года?
Запеканка с вишней: для приготовления нужны творог, яйца и ягоды
Названа страна, которая инвестировала в экономику России больше всех
Розовый макияж: кому подходит и как выбрать идеальные оттенки?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников