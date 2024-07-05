Как легко вырастить арбуз: секреты садоводства

Секреты выращивания арбуза

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Вырастить арбуз в своём саду не так сложно, как вы думаете. Достаточно знать несколько правил.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, PDM

Какая почва нужна для выращивания арбуза

Арбузы хорошо растут на питательной, хорошо дренированной, песчаной почве. Выращивайте их в том месте в саду, куда попадает много солнца.

Перед посадкой проверьте содержание питательных веществ в почве с помощью почвенного теста. Если питательных веществ не хватает, добавьте компост.

Как вырастить арбуз

Вырастить арбуз можно как семенами, так и рассадой. Выращивайте арбуз только тогда, когда температура почвы достигнет 18 градусов.

Полезно использовать мульчу для борьбы с сорняками. Для этого можно использовать органические продукты — сено, опилки, скошенную траву, кору деревьев. Мульча также помогает надолго удерживать влагу в почве.

Лучше всего поливать арбузы капельным поливом. По мере созревания плодов уровень полива сокращают.