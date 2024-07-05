Как легко вырастить арбуз: секреты садоводства

Вырастить арбуз в своём саду не так сложно, как вы думаете. Достаточно знать несколько правил.
Арбузы хорошо растут на питательной, хорошо дренированной, песчаной почве. Выращивайте их в том месте в саду, куда попадает много солнца.
Перед посадкой проверьте содержание питательных веществ в почве с помощью почвенного теста. Если питательных веществ не хватает, добавьте компост.
Вырастить арбуз можно как семенами, так и рассадой. Выращивайте арбуз только тогда, когда температура почвы достигнет 18 градусов.
Полезно использовать мульчу для борьбы с сорняками. Для этого можно использовать органические продукты — сено, опилки, скошенную траву, кору деревьев. Мульча также помогает надолго удерживать влагу в почве.
Лучше всего поливать арбузы капельным поливом. По мере созревания плодов уровень полива сокращают.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.