С вредителями лука и чеснока справитесь быстро: применяйте эти простые средства для борьбы с нежелательными насекомыми

Лук и чеснок — кладезь витаминов и полезных веществ, но вырастить их — настоящее испытание! Вредители и болезни подстерегают их на каждом шагу.
Враг номер 1. Стеблевая нематода
Эта маленькая, но очень опасная нематода деформирует листья, приводит к растрескиванию луковиц и мельчанию чесночных зубков.
Профилактика:
• Замачивайте посадочный материал в солевом растворе (3 ст. л. соли на 10 л воды) на 2 дня, чтобы уничтожить личинки нематоды.
Враг номер 2. Луковая муха
Муха сама не опасна, но ее личинки прогрызают донце луковиц и основание листьев, что приводит к гниению и гибели растения.
Методы борьбы:
• Табачная пыль + зола: Смешайте табачную пыль с золой (1:1) и рассыпьте в междурядьях.
• Посадка моркови: Морковь отпугивает луковую муху за счет своих фитонцидов. Сажайте ее рядом с луком.
Помните:
• Профилактика — лучший способ борьбы!
• Регулярно осматривайте посадки, чтобы вовремя заметить признаки вредителей.
Справившись с этими вредителями, вы сможете насладиться богатым урожаем полезного лука и чеснока!
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