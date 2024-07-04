С вредителями лука и чеснока справитесь быстро: применяйте эти простые средства для борьбы с нежелательными насекомыми

Как спасти лук и чеснок от вредителей и болезней?

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Лук и чеснок — кладезь витаминов и полезных веществ, но вырастить их — настоящее испытание! Вредители и болезни подстерегают их на каждом шагу.

Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Враг номер 1. Стеблевая нематода

Эта маленькая, но очень опасная нематода деформирует листья, приводит к растрескиванию луковиц и мельчанию чесночных зубков.

Профилактика:

• Замачивайте посадочный материал в солевом растворе (3 ст. л. соли на 10 л воды) на 2 дня, чтобы уничтожить личинки нематоды.

Враг номер 2. Луковая муха

Муха сама не опасна, но ее личинки прогрызают донце луковиц и основание листьев, что приводит к гниению и гибели растения.

Методы борьбы:

• Табачная пыль + зола: Смешайте табачную пыль с золой (1:1) и рассыпьте в междурядьях.

• Посадка моркови: Морковь отпугивает луковую муху за счет своих фитонцидов. Сажайте ее рядом с луком.

Помните:

• Профилактика — лучший способ борьбы!

• Регулярно осматривайте посадки, чтобы вовремя заметить признаки вредителей.

Справившись с этими вредителями, вы сможете насладиться богатым урожаем полезного лука и чеснока!