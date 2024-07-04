Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве юнец на "Мерседесе" сбил корреспондента
Косметолог Дурова дала советы по уходу за кожей, склонной к аллергии
Politico опубликовало письмо против принятия Украины в НАТО
Летние тренды в окрашивании волос 2024: освежите свой образ
Как туристический налог повлияет на развитие туризма в России
Глава АВК Воронков объяснил низкие кассовые сборы фильма "Майор Гром: Игра"
В Дагестане схватили трёх потенциальных террористов
Вслед за Шаманом Youtube забанил и других российских патриотических исполнителей
Nintendo прекращает ремонт консолей Wii U
С вредителями лука и чеснока справитесь быстро: применяйте эти простые средства для борьбы с нежелательными насекомыми

Как спасти лук и чеснок от вредителей и болезней?

1:20
Садоводство » Вредители и болезни

Лук и чеснок — кладезь витаминов и полезных веществ, но вырастить их — настоящее испытание! Вредители и болезни подстерегают их на каждом шагу.

Как спасти лук и чеснок от вредителей и болезней?
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Враг номер 1. Стеблевая нематода

Эта маленькая, но очень опасная нематода деформирует листья, приводит к растрескиванию луковиц и мельчанию чесночных зубков.

Профилактика:

• Замачивайте посадочный материал в солевом растворе (3 ст. л. соли на 10 л воды) на 2 дня, чтобы уничтожить личинки нематоды.

Враг номер 2. Луковая муха

Муха сама не опасна, но ее личинки прогрызают донце луковиц и основание листьев, что приводит к гниению и гибели растения.

Методы борьбы:

• Табачная пыль + зола: Смешайте табачную пыль с золой (1:1) и рассыпьте в междурядьях.
• Посадка моркови: Морковь отпугивает луковую муху за счет своих фитонцидов. Сажайте ее рядом с луком.

Помните:

• Профилактика — лучший способ борьбы!
• Регулярно осматривайте посадки, чтобы вовремя заметить признаки вредителей.

Справившись с этими вредителями, вы сможете насладиться богатым урожаем полезного лука и чеснока!

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Готовимся к уборке урожая чеснока: в июле обязательно соблюдайте эти правила ухода — они гарантируют сохранность головок зимой
Вершинную гниль на томатах победите просто: проведите в июле эту внекорневую подкормку
Вершинную гниль на томатах победите просто: проведите в июле эту внекорневую подкормку
Последние материалы
Глава АВК Воронков объяснил низкие кассовые сборы фильма "Майор Гром: Игра"
В Дагестане схватили трёх потенциальных террористов
Вслед за Шаманом Youtube забанил и других российских патриотических исполнителей
Nintendo прекращает ремонт консолей Wii U
"Сонный Джо" хочет больше спать: президент США не работает после 20:00
J.D. Power назвал самые качественные новые автомобили 2024 года
Как спасти лук и чеснок от вредителей и болезней?
Владимир Путин про выборы в США: "Это их внутреннее дело"
Сербский теннисист Новак Джокович начинает изучение русского языка
Прохор Шаляпин анонсировал свою новую песню в дуэте со спортсменом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников