Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Июль — время второй подкормки свёклы, когда нужно обеспечить ей все необходимое для роста и развития корнеплода.
Свёкла уже нарастила достаточно зелени, теперь важно стимулировать рост корнеплода. Для этого нужны калий и фосфор.
Чем полить свёклу в июле
• Монофосфат калия. Это удобрение содержит только фосфор и калий. Я развожу 10 г монофосфата калия в 10 л воды и поливаю грядку (10 л на 1-2 кв. м).
Альтернативные варианты:
• Суперфосфат. Он плохо растворяется в воде, поэтому нужно сделать вытяжку: 10 г суперфосфата на 10 л горячей воды, настоять сутки.
• Сульфат калия. Растворить 10 г сульфата калия в 10 л воды.
Важно:
• Вносить удобрения нужно только после полива. Так они лучше усвоятся корнями.
• Не перебарщивайте с количеством удобрений, чтобы не получить перекормленную ботву.
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