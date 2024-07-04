Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

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Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!

1:05
Садоводство » Овощи

Июль — время второй подкормки свёклы, когда нужно обеспечить ей все необходимое для роста и развития корнеплода.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM, CC BY-SA 3.0

Свёкла уже нарастила достаточно зелени, теперь важно стимулировать рост корнеплода. Для этого нужны калий и фосфор.

Чем полить свёклу в июле

• Монофосфат калия. Это удобрение содержит только фосфор и калий. Я развожу 10 г монофосфата калия в 10 л воды и поливаю грядку (10 л на 1-2 кв. м).

Альтернативные варианты:

• Суперфосфат. Он плохо растворяется в воде, поэтому нужно сделать вытяжку: 10 г суперфосфата на 10 л горячей воды, настоять сутки.
• Сульфат калия. Растворить 10 г сульфата калия в 10 л воды.

Важно:

• Вносить удобрения нужно только после полива. Так они лучше усвоятся корнями.
• Не перебарщивайте с количеством удобрений, чтобы не получить перекормленную ботву.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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