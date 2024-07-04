Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник

Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Муравьи — настоящая напасть для огородников. Они любят селиться на грядках, портят растения, переносят тлю и создают массу проблем.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, CC BY 2.0

Чтобы избавиться от муравьёв, выполните следующие действия:

1. Разрушьте муравейник. Для этого воспользуйтесь лопаткой.

2. Посыпьте соду и борную кислоту. Используйте два средства одновременно для максимальной эффективности.

3. Разложите пучки мяты. Мята отпугивает муравьев своим ароматом.

Результат: Утром муравьёв на грядке уже не будет.

Другие способы борьбы:

• Нашатырный спирт: Развести крепкий раствор и полить муравейник.

• Уксус: Поливать дорожки, где ходят муравьи. Сильный запах уксуса их отпугнет.

• Табачная пыль: Разбросать по грядкам.

• Кипяток: Только если на грядке нет растений.