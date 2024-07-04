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Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник

Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?

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Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи — настоящая напасть для огородников. Они любят селиться на грядках, портят растения, переносят тлю и создают массу проблем.

Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, CC BY 2.0

Чтобы избавиться от муравьёв, выполните следующие действия:

1. Разрушьте муравейник. Для этого воспользуйтесь лопаткой.
2. Посыпьте соду и борную кислоту. Используйте два средства одновременно для максимальной эффективности.
3. Разложите пучки мяты. Мята отпугивает муравьев своим ароматом.

Результат: Утром муравьёв на грядке уже не будет.

Другие способы борьбы:

• Нашатырный спирт: Развести крепкий раствор и полить муравейник.
• Уксус: Поливать дорожки, где ходят муравьи. Сильный запах уксуса их отпугнет.
• Табачная пыль: Разбросать по грядкам.
• Кипяток: Только если на грядке нет растений.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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