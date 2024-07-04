Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник

Муравьи — настоящая напасть для огородников. Они любят селиться на грядках, портят растения, переносят тлю и создают массу проблем.
Чтобы избавиться от муравьёв, выполните следующие действия:
1. Разрушьте муравейник. Для этого воспользуйтесь лопаткой.
2. Посыпьте соду и борную кислоту. Используйте два средства одновременно для максимальной эффективности.
3. Разложите пучки мяты. Мята отпугивает муравьев своим ароматом.
Результат: Утром муравьёв на грядке уже не будет.
Другие способы борьбы:
• Нашатырный спирт: Развести крепкий раствор и полить муравейник.
• Уксус: Поливать дорожки, где ходят муравьи. Сильный запах уксуса их отпугнет.
• Табачная пыль: Разбросать по грядкам.
• Кипяток: Только если на грядке нет растений.
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