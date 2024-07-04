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Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая

Когда сажать усы клубники, чтобы получить урожай уже в следующем году?

1:16
Садоводство » Советы

Клубничный сезон подходит к концу, и пора задуматься о размножении. Сажать усы клубники можно в июле, августе и сентябре, но от сроков зависит будущий урожай. 

Когда сажать усы клубники, чтобы получить урожай уже в следующем году?
Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Июль: 

• Посадка в июле рискованна, особенно в жаркую погоду. Растения могут долго болеть и медленно укореняться.

Август:

• Оптимальный период! В августе уже нет изнуряющей жары, растения быстро приживаются, наращивают корни и закладывают цветочные почки. 
• Весной вы можете получить первый урожай.

Сентябрь:

• Если посадить клубнику в сентябре, она может не успеть заложить цветочные почки. 
• В этом случае урожай будет скудным.

Важно учитывать погоду:

• В северных регионах (например, в Псковской области) лучше сажать в конце июля или начале августа, когда ночные температуры ещё не слишком низкие.
• В южных регионах, где осень теплая, можно сажать даже в начале сентября. 

Помните:

• Сроки посадки усов клубники зависят от климатических условий вашего региона. 
• Выбирайте оптимальный период, чтобы получить хороший урожай уже в следующем году.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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