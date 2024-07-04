Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая

Клубничный сезон подходит к концу, и пора задуматься о размножении. Сажать усы клубники можно в июле, августе и сентябре, но от сроков зависит будущий урожай.
Июль:
• Посадка в июле рискованна, особенно в жаркую погоду. Растения могут долго болеть и медленно укореняться.
Август:
• Оптимальный период! В августе уже нет изнуряющей жары, растения быстро приживаются, наращивают корни и закладывают цветочные почки.
• Весной вы можете получить первый урожай.
Сентябрь:
• Если посадить клубнику в сентябре, она может не успеть заложить цветочные почки.
• В этом случае урожай будет скудным.
Важно учитывать погоду:
• В северных регионах (например, в Псковской области) лучше сажать в конце июля или начале августа, когда ночные температуры ещё не слишком низкие.
• В южных регионах, где осень теплая, можно сажать даже в начале сентября.
Помните:
• Сроки посадки усов клубники зависят от климатических условий вашего региона.
• Выбирайте оптимальный период, чтобы получить хороший урожай уже в следующем году.
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