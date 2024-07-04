3 ошибки, которые губят урожай томатов: многие их сейчас совершают, а зря

Жара и томаты: 3 ошибки, которые портят урожай

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лето в разгаре, и томаты в теплице испытывают настоящий стресс от жары. Мы неосознанно можем усугубить ситуацию неправильным уходом. Давайте разберёмся, чего НЕ стоит делать с томатами в жару:

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Ошибка 1: Обрезка листвы

Многие считают, что нужно обрезать листья, чтобы больше света попадало к плодам. Но это ошибка!

• Листья — источник питания. Листья обеспечивают плоды питательными веществами и влагой.

• Охлаждение. Листья также помогают томатам охлаждаться.

Сейчас, в июле, когда плоды наливаются, обрезка листьев может привести к их недоразвитию.

Правильный подход:

• Убрать нижние листья, оставив 2-3 под первой кистью.

• Пока не трогайте остальные листья. Обрезку снизу начните, когда первая кисть созреет.

Ошибка 2: Неправильный полив

Поливать томаты в жару днем — это как лить воду в печь.

• Испарение: Влаги до корней доходит мало, большая часть испаряется.

Правильный подход:

• Утром до 11 утра.

• Вечером за 4-6 часов до заката.

• Температура воды: 25 градусов.

Ошибка 3: Подкормки в жару

В жару томаты плохо усваивают питательные вещества.

Правильный подход:

• Обильно проливайте почву перед подкормкой.

• Используйте удобрения локально под кустами.

Если в теплице установлен капельный полив, поливайте томаты через день и добавляйте кальциевую селитру раз в 10 дней.