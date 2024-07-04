3 ошибки, которые губят урожай томатов: многие их сейчас совершают, а зря

Лето в разгаре, и томаты в теплице испытывают настоящий стресс от жары. Мы неосознанно можем усугубить ситуацию неправильным уходом. Давайте разберёмся, чего НЕ стоит делать с томатами в жару:
Ошибка 1: Обрезка листвы
Многие считают, что нужно обрезать листья, чтобы больше света попадало к плодам. Но это ошибка!
• Листья — источник питания. Листья обеспечивают плоды питательными веществами и влагой.
• Охлаждение. Листья также помогают томатам охлаждаться.
Сейчас, в июле, когда плоды наливаются, обрезка листьев может привести к их недоразвитию.
Правильный подход:
• Убрать нижние листья, оставив 2-3 под первой кистью.
• Пока не трогайте остальные листья. Обрезку снизу начните, когда первая кисть созреет.
Ошибка 2: Неправильный полив
Поливать томаты в жару днем — это как лить воду в печь.
• Испарение: Влаги до корней доходит мало, большая часть испаряется.
Правильный подход:
• Утром до 11 утра.
• Вечером за 4-6 часов до заката.
• Температура воды: 25 градусов.
Ошибка 3: Подкормки в жару
В жару томаты плохо усваивают питательные вещества.
Правильный подход:
• Обильно проливайте почву перед подкормкой.
• Используйте удобрения локально под кустами.
Если в теплице установлен капельный полив, поливайте томаты через день и добавляйте кальциевую селитру раз в 10 дней.
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