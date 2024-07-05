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Секретный рецепт против сорняков: эффективность и безопасность в одном флаконе

Как за сутки уничтожить все сорняки на даче

1:31
Садоводство

На протяжении всего дачного сезона огородники вынуждены бороться с сорняками. В идеале, сорные растения стоит просто вырывать. Однако далеко не у всех дачников есть силы и время на эту длительную и утомительную задачу.

Как за сутки уничтожить все сорняки на даче
Фото: flickr.com by John Tann, CC BY 2.0

Существует и другой способ борьбы с лишними растениями на грядках: использование специальных препаратов. Но химические средства могут быть опасны не только для сорняков, но и для человека.

К счастью, любой огородник может приготовить безопасное и эффективное средство своими руками.

Как приготовить средство против сорняков

  1. Возьмите большую ёмкость и налейте в неё 10 литров воды.
  2. Добавьте целую пачку поваренной соли.
  3. Влейте пол-литра девятипроцентного уксуса.
  4. Добавьте несколько ложек геля для мытья посуды. Этот компонент помогает средству лучше "прикрепляться" к растениям, которые нужно уничтожить.

Как использовать средство

Получившейся жидкостью полейте сорняки. Важно соблюдать осторожность: ни одна капля раствора не должна попасть на садовые или огородные культуры.

Также рекомендуется проводить процедуру в ясную погоду и следить за прогнозом: желательно, чтобы в течение 24 часов после использования средства вероятность осадков была минимальной.

В течение этого времени многие сорные растения погибнут или начнут увядать.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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