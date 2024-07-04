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Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний

Боремся с фитофторозом и кладоспориозом на томатах

0:58
Садоводство » Вредители и болезни

Июль — время, когда томаты особенно подвержены грибковым заболеваниям, таким как фитофтороз и кладоспориоз. Эти болезни опасны, потому что могут не только снизить урожай, но и полностью уничтожить кусты.

Боремся с фитофторозом и кладоспориозом на томатах
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Болезнь часто проявляется незаметно, на первых этапах. Когда вы обнаружите пятна на листьях, уже будет сложно бороться.

Почему профилактика так важна?

Даже правильный уход (расстояние при посадке, удаление пасынков и сорняков, полив) не всегда защищает от фитофтороза и кладоспориоза. Погода играет решающую роль в их появлении.

Проводите профилактическую обработку томатов в теплице каждые 10-15 дней.

Фитоспорин-М — самое эффективное средство, безвредное для людей и насекомых. Следуйте инструкции на упаковке. Существуют разные формы: порошок, раствор, паста.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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