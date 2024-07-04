Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний

Июль — время, когда томаты особенно подвержены грибковым заболеваниям, таким как фитофтороз и кладоспориоз. Эти болезни опасны, потому что могут не только снизить урожай, но и полностью уничтожить кусты.
Болезнь часто проявляется незаметно, на первых этапах. Когда вы обнаружите пятна на листьях, уже будет сложно бороться.
Почему профилактика так важна?
Даже правильный уход (расстояние при посадке, удаление пасынков и сорняков, полив) не всегда защищает от фитофтороза и кладоспориоза. Погода играет решающую роль в их появлении.
Проводите профилактическую обработку томатов в теплице каждые 10-15 дней.
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