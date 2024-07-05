Смертельно опасен: прекрасный кустарник чуть не погубил войско Александра Македонского

Высаживая олеандр, следует работать в перчатках: его сок очень ядовит

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Олеандр — яркое и красивое южное растение, которое часто можно увидеть на территории отелей в Турции и в других южных регионах. Его кусты усыпаны ароматными розовыми или белыми цветами, от которых невозможно отвести взгляд. Однако не все знают, что это растение не только прекрасно, но и смертельно опасно.

Фото: starrenvironmental.com by Форест и Ким Старр, CC BY 3.0

Все части олеандра ядовиты, поэтому лучше не трогать его и тем более не рвать. В растении содержатся сердечные гликозиды, которые, попав в организм человека или животного, приводят к нарушению работы центральной нервной системы, сопровождаемому кишечными коликами и рвотой. Дело может закончиться остановкой сердца.

Известна легенда о том, что олеандр едва не стал причиной гибели войска Александра Македонского. Во время перехода из Малой Азии в сторону Индии воины, разбив лагерь на берегу реки, увидели, что он усыпан прекрасным цветущим кустарником, и решили пожарить мясо на шампурах из веточек олеандра. Мясо, пропитанное смертельным ядом, стало причиной мучительных отравлений. Наутро многие так и не проснулись. Возможно, поэтому возникла примета: цветения олеандра — к смерти.

В России олеандр можно встретить на южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа. Его часто используют в ландшафтном дизайне. Также он популярен как красивоцветущее комнатное растение.

Если вы решили выращивать олеандр дома или на участке, будьте осторожны: помните, что его сок ядовит. Нарезая черенки, обязательно надевайте перчатки, защищайте кожу и глаза. Обрабатывайте инструменты после нарезки и используйте только садовый инвентарь. Если у вас есть дети или животные, лучше не выращивать это растение дома.