Баклажаны выдержат эту жару: как правильно поливать их

Как поливать баклажаны в жару

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Начало июля оказалось довольно жарким.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV, CC BY 3.0

Дачникам нельзя игнорировать изменение погодных условий.

Если владелец загородного участка не учитывает повышение температуры воздуха и продолжает ухаживать за растениями так же, как и до наступления жары, он рискует потерять урожай многих культур.

Например, баклажаны. Неправильный полив в жару может значительно снизить качество урожая.

Плоды могут стать маленькими и горькими. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных отметила две распространённые ошибки при поливе баклажанов.

Редкий полив

В прохладные периоды баклажаны нужно поливать дважды в неделю.

В жару же процедуру следует проводить через день.

Недостаток воды

Жара требует не только более частого, но и обильного полива этой популярной огородной культуры.

Если в прохладный период одна лейка воды покрывает 2-3 куста, то в жару этот объём нужно расходовать на одно растение.

Не забывайте: недостаток влаги может привести к чрезмерной горечи баклажанов.

Также соблюдайте другие правила полива, даже если лето не жаркое.

Во-первых, баклажаны следует поливать под корень, избегая попадания жидкости на плоды, листья и другие надземные части растения.

Во-вторых, после полива почву следует немного разрыхлить и покрыть мульчирующим материалом.