Баклажаны выдержат эту жару: как правильно поливать их

Начало июля оказалось довольно жарким.
Дачникам нельзя игнорировать изменение погодных условий.
Если владелец загородного участка не учитывает повышение температуры воздуха и продолжает ухаживать за растениями так же, как и до наступления жары, он рискует потерять урожай многих культур.
Например, баклажаны. Неправильный полив в жару может значительно снизить качество урожая.
Плоды могут стать маленькими и горькими. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных отметила две распространённые ошибки при поливе баклажанов.
Редкий полив
В прохладные периоды баклажаны нужно поливать дважды в неделю.
В жару же процедуру следует проводить через день.
Недостаток воды
Жара требует не только более частого, но и обильного полива этой популярной огородной культуры.
Если в прохладный период одна лейка воды покрывает 2-3 куста, то в жару этот объём нужно расходовать на одно растение.
Не забывайте: недостаток влаги может привести к чрезмерной горечи баклажанов.
Также соблюдайте другие правила полива, даже если лето не жаркое.
Во-первых, баклажаны следует поливать под корень, избегая попадания жидкости на плоды, листья и другие надземные части растения.
Во-вторых, после полива почву следует немного разрыхлить и покрыть мульчирующим материалом.
Неважно, домашняя ли это кошка или бездомная, большая или маленькая - все они одинаково реагируют на этот простой, но очень эффективный жест. Если вы хотите подружиться с любым усатым питомцем, обязательно попробуйте этот способ!