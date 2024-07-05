Не краснеют помидоры на кустах: опытные хозяйки нашли способ исправить это в момент

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Стало известно, что делать, если не краснеют помидоры

Садоводство

Иногда помидоры, несмотря на их неприхотливость, упорно отказываются созревать и остаются зелёными.

Стало известно, что делать, если не краснеют помидоры
Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka, CC BY-SA 2.0

Причина может быть в погодных условиях: для полноценного созревания требуется солнце, тепло и стабильная температура на протяжении всего сезона.

Существует несколько способов ускорить процесс созревания помидоров.

Один из самых интересных методов включает использование булавки.

Огородники, испробовавшие этот метод, утверждают, что нужно аккуратно проколоть булавкой каждый помидор возле плодоножки.

По их словам, это ускоряет созревание томатов на девять-десять дней.

Кстати, не обязательно ждать, пока помидоры покраснеют на кустах.

Если плоды начали белеть, их можно смело снимать и хранить в ящиках в темном прохладном месте, где они дозреют самостоятельно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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