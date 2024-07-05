Время собирать урожай озимого чеснока: есть один безошибочный признак

Чеснок, посаженный весной, убирают примерно на месяц позже, чем озимый

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Второй месяц лета — время уборки первого урожая овощей, включая озимый чеснок. Чтобы не упустить момент сбора или не собрать урожай раньше времени, важно ориентироваться на его внешний вид.

Фото: flickr.com by INRA DIST is licensed under https://www.flickr.com/photos/inra_dist/23592443161/

Конечно, многое зависит от климатических условий, погоды, состояния почвы и ухода за грядкой. Обычно озимый чеснок собирают во второй половине или даже в конце июля.

Однако правильнее всего определять готовность чеснока к уборке по его внешнему виду. Когда 5-6 листьев растения уже засохли, можно смело выкапывать или выдёргивать урожай.

Это уже зависит от плотности грунта. Если это тяжелая почва, например чернозём или суглинок, то лучше выкапывать. На более лёгких почвах, таких как супесчаные или торфяные, чеснок выдёргивают.

Посаженный весной чеснок собирают примерно на месяц позже. После этого ботву не обрезают, а отправляют урожай сохнуть в сухом и тенистом месте.

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