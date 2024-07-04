Розы под угрозой: как навсегда избавиться от тли на своем участке

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Как защитить розы от тли: эффективные методы и советы

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Садоводство

Розы являются прекрасным украшением участка, но они подвержены атакам тли, которая наносит непоправимый вред, вытягивая соки из растений. Признаки появления тли включают липкий налет на стеблях и листьях, мелких насекомых на кончиках побегов и искривленные листья.

Как защитить розы от тли: эффективные методы и советы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Тля также привлекает муравьев, которые их разводят. Для борьбы с тлей рекомендуется использовать различные методы обработки, включая раствор нашатырного спирта, мыло, табачную пыль и древесную золу.

Эти средства помогают уменьшить численность вредителей и сохранить здоровье роз. Важно проводить регулярные обработки, чтобы предотвратить повторное появление тли.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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