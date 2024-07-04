Розы под угрозой: как навсегда избавиться от тли на своем участке

Розы являются прекрасным украшением участка, но они подвержены атакам тли, которая наносит непоправимый вред, вытягивая соки из растений. Признаки появления тли включают липкий налет на стеблях и листьях, мелких насекомых на кончиках побегов и искривленные листья.
Тля также привлекает муравьев, которые их разводят. Для борьбы с тлей рекомендуется использовать различные методы обработки, включая раствор нашатырного спирта, мыло, табачную пыль и древесную золу.
Эти средства помогают уменьшить численность вредителей и сохранить здоровье роз. Важно проводить регулярные обработки, чтобы предотвратить повторное появление тли.
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