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Как правильно сажать рододендроны и ухаживать за ними: советы для садоводов

0:59
Садоводство

Рододендрон — это растение семейства Вересковые, которое предпочитает влажные, но хорошо дренированные почвы без извести. Его часто используют в ландшафтном дизайне, медицине и садоводстве.

Как правильно сажать рододендроны и ухаживать за ними: советы для садоводов
Фото: commons.wikimedia.org. by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

При выборе места для посадки рододендрона важно обеспечить легкое затенение и защиту от ветров. Почва должна быть кислой и плодородной, с pH от 3,5 до 5. Посадочную яму глубиной 50 см и шириной 1 м следует подготовить с дренажным слоем. Корневая система растения поверхностная, поэтому перед посадкой корневой ком нужно замочить в воде. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

После посадки рододендрон нужно обильно полить и замульчировать. В дальнейшем следует регулярно поливать, подкармливать и защищать растение от морозов. Правильный уход включает также санитарную обрезку весной.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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