Влияние минеральных удобрений на кислотность грунта: советы для успешного выращивания растений

Как избежать закисления грунта при использовании минеральных удобрений

Многие садоводы и огородники слышали, что минеральные удобрения могут повышать кислотность почвы. Но так ли это на самом деле? И что делать, чтобы избежать закисления грунта?

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Кислотность почвы и её влияние на растения

Кислотность почвы — один из важнейших факторов, влияющих на рост и развитие растений. Оптимальный уровень pH для большинства овощных и плодовых культур находится в пределах 5,5-7,0. Если почва становится слишком кислой (pH ниже 5,5), это может привести к следующим проблемам:

снижение доступности макро- и микроэлементов для растений;

подавление активности полезных почвенных микроорганизмов;

угнетение роста и развития растений;

увеличение вероятности возникновения грибковых заболеваний.

Влияние минеральных удобрений на pH почвы

Действительно, некоторые минеральные удобрения могут повышать кислотность грунта. Это в первую очередь относится к азотсодержащим удобрениям, таким как аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид. При их внесении происходит подкисление почвы.

Также повышению кислотности способствуют удобрения, содержащие серу — например, суперфосфат. А вот калийные и фосфорные удобрения, как правило, не влияют или даже снижают кислотность.

Таким образом, чтобы предотвратить закисление почвы, необходимо:

1. Правильно выбирать минеральные удобрения, отдавая предпочтение менее кислым формам.

2. Периодически проводить известкование — внесение в почву известковых материалов (доломитовая или гашеная известь, мел).

3. Добавлять в грунт органические удобрения, такие как компост, торф, перегной, которые смягчают кислотность.

4. Оптимизировать дозы и периодичность внесения минеральных удобрений.

Помня об этих советах, вы сможете поддерживать оптимальный уровень pH в своём огороде или саду, обеспечивая растения всем необходимым для их полноценного роста.