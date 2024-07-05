Влияние минеральных удобрений на кислотность грунта: советы для успешного выращивания растений

Многие садоводы и огородники слышали, что минеральные удобрения могут повышать кислотность почвы. Но так ли это на самом деле? И что делать, чтобы избежать закисления грунта?
Кислотность почвы — один из важнейших факторов, влияющих на рост и развитие растений. Оптимальный уровень pH для большинства овощных и плодовых культур находится в пределах 5,5-7,0. Если почва становится слишком кислой (pH ниже 5,5), это может привести к следующим проблемам:
Действительно, некоторые минеральные удобрения могут повышать кислотность грунта. Это в первую очередь относится к азотсодержащим удобрениям, таким как аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид. При их внесении происходит подкисление почвы.
Также повышению кислотности способствуют удобрения, содержащие серу — например, суперфосфат. А вот калийные и фосфорные удобрения, как правило, не влияют или даже снижают кислотность.
1. Правильно выбирать минеральные удобрения, отдавая предпочтение менее кислым формам.
2. Периодически проводить известкование — внесение в почву известковых материалов (доломитовая или гашеная известь, мел).
3. Добавлять в грунт органические удобрения, такие как компост, торф, перегной, которые смягчают кислотность.
4. Оптимизировать дозы и периодичность внесения минеральных удобрений.
Помня об этих советах, вы сможете поддерживать оптимальный уровень pH в своём огороде или саду, обеспечивая растения всем необходимым для их полноценного роста.
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