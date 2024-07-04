Поддержка для подсолнухов: уход за растениями после появления всходов

Как вырастить красивые подсолнухи

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Подсолнухи — одни из самых ярких и солнечных представителей растительного мира. Они обязательно должны украшать любой дачный или приусадебный участок. Но чтобы эти великолепные цветы радовали вас на протяжении всего лета, за ними необходимо правильно ухаживать, особенно после появления всходов.

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Полив

Молодым подсолнухам требуется регулярный и обильный полив. Лучше всего увлажнять почву раз в 3-4 дня, особенно в жаркую погоду. Но не переусердствуйте — застой воды может вызвать загнивание корней.

Рыхление и прополка

Регулярное рыхление почвы вокруг растений необходимо для улучшения доступа воздуха к корням. Это также позволит избавиться от сорняков, которые могут конкурировать с подсолнухами за влагу и питательные вещества. Прополку следует проводить осторожно, чтобы не повредить нежные ростки.

Подкормка

Подсолнухам требуется регулярная подкормка. Первый раз вносят минеральные удобрения, когда растения достигают высоты 15-20 см. Затем подкармливают примерно раз в месяц, используя комплексные или органические удобрения. Особенно важно обеспечить растения азотом, фосфором и калием.

Опора

Как только подсолнухи подрастут, им понадобится опора. Для этого можно использовать деревянные колья, металлические стойки или натянутую между ними проволоку. Прикрепляйте растения к опоре аккуратно, не повреждая стебли.

Защита от вредителей

Молодые ростки подсолнухов могут пострадать от насекомых-вредителей, таких как тли, долгоносики или гусеницы. Для профилактики регулярно осматривайте растения и при необходимости обрабатывайте их безопасными инсектицидами.

Соблюдение этих простых правил ухода позволит вашим подсолнухам расти здоровыми и радовать глаз своим ярким цветением на протяжении всего лета.