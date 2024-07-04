Зелёная преграда: что посадить, чтобы скрыть участок от соседей на даче

5 идеальных растений для живой изгороди на даче

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Нехватка личного пространства и отсутствие границ между участками — частая проблема на дачах и в коттеджных поселках. Если вам необходимо создать визуальный барьер или хотя бы частично скрыть свой участок от любопытных глаз соседей, отличным решением станут живые изгороди из специально подобранных декоративных растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Туя

Одна из самых популярных культур для живых изгородей — это туя. Она образует плотные, ровные стены, хорошо поддается формированию и сохраняет свою декоративность даже зимой. Подойдут как колоновидные, так и шаровидные сорта туи. Высаживать растения нужно на расстоянии 0,5-1 метра друг от друга.

Можжевельник

Ещё один отличный вариант — можжевельник. Из него получаются красивые, густые изгороди с интересной фактурой хвои. Можжевельник легко переносит стрижку и формовку, а некоторые сорта достигают внушительных размеров. Лучше выбирать низкорослые, компактные разновидности.

Пираканта

Пираканта, или боярышник огненный, дает колючую, почти непроходимую живую изгородь. Её ярко-оранжевые плоды осенью также служат эффектным декоративным элементом. Пираканту нужно высаживать на расстоянии 0,5-0,8 метра друг от друга.

Лапчатка

Лапчатка кустарниковая создает невысокие, но густые живые изгороди. Её компактные, аккуратные кусты прекрасно смотрятся в качестве бордюра или низкой ограды. Особенно эффектны сорта с жёлтыми, красными или малиновыми листьями.

Барбарис

Барбарис — его колючий вариант, который хорошо подойдет для создания плотной живой изгороди. Его контрастная зелено-красная листва и гроздья ярких ягод делают барбарис интересным декоративным элементом.

Независимо от того, какое растение вы выберете, важно правильно ухаживать за живой изгородью, вовремя подстригать её и не допускать разрастания. Тогда она надежно отгородит ваш участок от посторонних глаз и создаст приватное пространство.