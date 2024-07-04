Зелёная преграда: что посадить, чтобы скрыть участок от соседей на даче

Нехватка личного пространства и отсутствие границ между участками — частая проблема на дачах и в коттеджных поселках. Если вам необходимо создать визуальный барьер или хотя бы частично скрыть свой участок от любопытных глаз соседей, отличным решением станут живые изгороди из специально подобранных декоративных растений.
Туя
Одна из самых популярных культур для живых изгородей — это туя. Она образует плотные, ровные стены, хорошо поддается формированию и сохраняет свою декоративность даже зимой. Подойдут как колоновидные, так и шаровидные сорта туи. Высаживать растения нужно на расстоянии 0,5-1 метра друг от друга.
Можжевельник
Ещё один отличный вариант — можжевельник. Из него получаются красивые, густые изгороди с интересной фактурой хвои. Можжевельник легко переносит стрижку и формовку, а некоторые сорта достигают внушительных размеров. Лучше выбирать низкорослые, компактные разновидности.
Пираканта
Пираканта, или боярышник огненный, дает колючую, почти непроходимую живую изгородь. Её ярко-оранжевые плоды осенью также служат эффектным декоративным элементом. Пираканту нужно высаживать на расстоянии 0,5-0,8 метра друг от друга.
Лапчатка
Лапчатка кустарниковая создает невысокие, но густые живые изгороди. Её компактные, аккуратные кусты прекрасно смотрятся в качестве бордюра или низкой ограды. Особенно эффектны сорта с жёлтыми, красными или малиновыми листьями.
Барбарис
Барбарис — его колючий вариант, который хорошо подойдет для создания плотной живой изгороди. Его контрастная зелено-красная листва и гроздья ярких ягод делают барбарис интересным декоративным элементом.
Независимо от того, какое растение вы выберете, важно правильно ухаживать за живой изгородью, вовремя подстригать её и не допускать разрастания. Тогда она надежно отгородит ваш участок от посторонних глаз и создаст приватное пространство.
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