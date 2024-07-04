Хотите рыхлую почву на огороде? Попробуйте эти 5 проверенных ингредиентов

Рассказываем, как улучшить структуру земли на даче

Плодородная, рыхлая и воздухопроницаемая почва — залог высоких урожаев на вашем огороде. К сожалению, не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта. Что же делать, если земля слишком тяжёлая и плотная?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Компост

Самое очевидное решение — это внесение компоста. Этот ценный органический материал обогащает почву полезными веществами и значительно улучшает её структуру. Компост делает грунт более рыхлым, воздухопроницаемым и способным удерживать влагу. Вносите компост осенью под перекопку или весной перед посадками.

Торф

Добавление торфа в тяжелую почву также является эффективным способом её разрыхления. Торф обладает высокой влагоемкостью, обогащает грунт органикой и улучшает аэрацию. Вносите его в соотношении 1 ведро на 1 кв. м участка.

Опилки

Ещё один отличный вариант — древесные опилки. Этот материал великолепно разрыхляет глинистые или плотные суглинистые почвы, улучшая их воздухо- и водопроницаемость. Опилки также повышают кислотность грунта, что полезно для многих овощных культур. Вносите их в перегнившем виде под осеннюю перекопку.

Песок

Если ваша почва излишне тяжелая и глинистая, можно добавить в неё речной или крупный строительный песок. Песок значительно облегчает структуру грунта, делает его более рыхлым и воздухопроницаемым. Вносите его перед перекопкой в соотношении 1 ведро на 1 кв. м.

Сидераты

Посев сидеральных культур, таких как горчица, рапс или сурепица, также поможет улучшить структуру уплотненной почвы. Их мощная корневая система буквально "взрыхляет" грунт, а после заделки растений в почву образуется рыхлый, воздухопроницаемый слой.

Комплексный подход

Для получения максимального эффекта рекомендуется использовать сразу несколько методов. Например, внесение компоста или торфа в сочетании с посевом сидератов или добавлением песка. Регулярное применение этих приемов позволит надолго сохранить вашу почву в рыхлом, воздухопроницаемом состоянии.