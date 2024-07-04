Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэпер Тимати рассказал, почему ушёл со сцены
Опытные домохозяйки поделились рецептом идеального завтрака
Энтузиасты реализовали поддержку модификаций в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2
"Туристы, возвращайтесь домой!": жители Майорки выступают за ограничение туризма
Эксперт объяснил, чем опасен "эффект кондиционера" при тренировках в жару
Терапевт Бурнацкая советует при перегреве в жару выпить воды и полежать
Европа готовится к запуску ракеты Ariane 6
Вентилятор не охлаждает, напомнил физик Трунин
СибГМУ: учёные университета создали метод выращивания соссюреи спорной
Вьюнок захватывает сад? Комплексный подход к уничтожению сорняка

Эффективная борьба с вьюнком: действенные методы

2:25
Садоводство » Цветы

Вьюнок — однолетнее травянистое растение, которое по праву считается одним из самых надоедливых сорняков на дачных участках. Его ползучие стебли быстро разрастаются, оплетая другие растения и доставляя немало хлопот садоводам. Как же эффективно избавиться от вьюнка на участке?

Эффективная борьба с вьюнком: действенные методы
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Механическое удаление
Самый простой и доступный способ борьбы с вьюнком — это его регулярное ручное удаление. Как только вы заметили первые всходы, сразу приступайте к прополке. Важно выдергивать растение вместе с корнями, чтобы не допустить его дальнейшего разрастания. Это трудоёмкий, но действенный способ контроля над вьюнком.

Гербициды
Для более быстрого и эффективного избавления от вьюнка на участке можно использовать гербициды избирательного действия. Наиболее подходящими будут препараты на основе 2,4-Д, которые уничтожают сорняки, не повреждая культурные растения. Опрыскивание проводится в сухую солнечную погоду, когда вьюнок активно растет.

Мульчирование
Укрытие почвы мульчирующим материалом — ещё один способ борьбы с вьюнком. Слой мульчи в 5-10 см не позволит семенам прорастать и лишит всходы доступа к свету. Подойдут измельченная кора, древесные опилки, солома или листовой перегной.

Севооборот
Включение в севооборот культур, затеняющих почву, например, картофеля или кукурузы, также поможет сдерживать распространение вьюнка. Отсутствие доступа к свету замедлит его рост и не позволит растению набрать необходимую силу.

Биологический метод
В качестве альтернативы химическим гербицидам можно использовать биологические препараты на основе грибковых патогенов, поражающих вьюнок. Такие препараты постепенно ослабляют и уничтожают сорняк, не нанося вреда культурным растениям.

Комплексный подход
Для наиболее эффективного избавления от вьюнка на участке необходим комплексный подход, включающий как механическое удаление, так и применение гербицидов, мульчирование и севооборот. Только системная борьба с этим настырным сорняком поможет раз и навсегда очистить ваш сад от его распространения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Последние материалы
Впервые показаны кадры боевой работы ЗРК С-350 "Витязь" и ЗРПК "Панцирь-С1"
Нюансы выбора правильной заправки для салата
Экономист рассказал, на какие категории товаров поднимется цена
Блогер Саша Стоун рискует блокировкой счетов из-за налоговой задолженности
Преимущества использования 92-го бензина по сравнению с 95-м
"Юркины рассветы": история фильма, который разделил страну
Гарик Харламов заявил, что участвовал в пробах "Джокера"
Синоптик Вильфанд оценил вклад Эль-Ниньо в потепление
Ford анонсировал новые планы по возвращению к малым автомобилям
С милого юга в сторону северную: туристы бегут в Скандинавию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников