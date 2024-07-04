Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов

Не выбрасывать: вот куда деть траву

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ухоженный, зелёный газон на участке — мечта многих дачников. Однако регулярные покосы, особенно в сезон активного роста, приводят к накоплению большого количества скошенной травы. Что же делать с этой растительной "макулатурой"? Предлагаем 5 практичных вариантов использования скошенной газонной травы.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

1. Компостирование. Пожалуй, самый распространенный и эффективный способ утилизации скошенной травы — компостирование. Добавляя её в компостную кучу, вы обеспечиваете полезные микроорганизмы свежим "сырьём" для производства ценного органического удобрения. Через несколько месяцев компост можно будет внести под деревья, кустарники и цветы.

2. Мульчирование. Свежескошенная трава отлично подходит в качестве мульчи для цветников, грядок и плодовых деревьев. Её можно просто разбрасывать тонким слоем вокруг растений, предотвращая рост сорняков и сохраняя влагу в почве.

3. Подкормка для газона. Скошенную траву можно оставлять прямо на газоне, не собирая её. При регулярном кошении это будет служить отличной подкормкой для газонных трав, возвращая в почву питательные вещества.

4. Корм для животных. Если у вас есть домашние животные, таких как кролики, козы или коровы, скошенная трава может стать ценным и полезным кормом для них. Собирайте и сушите её для зимнего использования.

5. Декоративное применение. Высушенная и окрашенная трава может стать оригинальным материалом для создания праздничных композиций, гирлянд, флористических украшений. Это экологичный и недорогой способ декора.

Таким образом, скошенную газонную траву можно с пользой утилизировать, не допуская ее накопления и загрязнения территории. Грамотный подход к этому "растительному мусору" позволит не только избавиться от него, но и принесет реальную пользу вашему участку.