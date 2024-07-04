Не дозрела - опала: 5 главных причин, почему вишня сбрасывает завязи

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Почему вишня сбрасывает ягоды

2:29
Садоводство » Деревья и кустарники

Весной и ранним летом дачники нередко сталкиваются с такой проблемой, как преждевременное опадание завязавшихся плодов вишни. Созревающие и налившиеся ягоды буквально сыплются с деревьев, так и не успев достичь полной зрелости. Разбираемся в причинах этого явления в нашем материале.

Почему вишня сбрасывает ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Royalbroil, CC BY-SA 3.0

1. Стрессовые условия. Резкие перепады температур, заморозки, засуха, избыток влаги — любой из этих факторов может стать причиной стресса для вишневого дерева и спровоцировать опадание завязей. В стрессовом состоянии дерево просто не может полноценно питать и удерживать все набирающие силу плоды.

2. Недостаток питания. Если корневая система вишни испытывает дефицит каких-либо элементов питания, прежде всего, азота, фосфора и калия, это также может вызвать массовое опадание завязей. Истощенному дереву просто не хватает сил, чтобы "дотянуть" все плоды.

3. Болезни и вредители. Поражение деревьев грибковыми и бактериальными инфекциями, а также атака насекомых-вредителей ослабляют растения и приводят к осыпанию завязей. Наиболее распространенные "враги" вишни — монилиоз, коккомикоз и вишневый пилильщик.

4. Чрезмерная нагрузка. Если в прошлом году вишня дала очень обильный урожай, то в следующем сезоне она может сбросить большую часть завязавшихся плодов. Дерево просто истощено и пытается таким образом восстановить свои силы.

5. Возрастные изменения. Старые, многолетние деревья вишни нередко начинают сбрасывать плоды с возрастом. На это влияют как ослабление жизненных процессов, так и изменения в гормональном балансе растения.

Чтобы предотвратить преждевременное опадание вишневых плодов, нужно обеспечить дереву комфортные условия:

  • защитить от заморозков, регулярно поливать и подкармливать;
  • тщательно следить за состоянием дерева, своевременно выявлять и лечить болезни;
  • не допускать перегрузки урожаем, прореживая завязи;
  • обновлять старые деревья, заменяя их на молодые саженцы.

Если вовремя принять необходимые меры, можно значительно снизить риск осыпания вишневых плодов и получить хороший, стабильный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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