Не дозрела - опала: 5 главных причин, почему вишня сбрасывает завязи

Почему вишня сбрасывает ягоды

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весной и ранним летом дачники нередко сталкиваются с такой проблемой, как преждевременное опадание завязавшихся плодов вишни. Созревающие и налившиеся ягоды буквально сыплются с деревьев, так и не успев достичь полной зрелости. Разбираемся в причинах этого явления в нашем материале.

Фото: commons.wikimedia.org by Royalbroil, CC BY-SA 3.0

1. Стрессовые условия. Резкие перепады температур, заморозки, засуха, избыток влаги — любой из этих факторов может стать причиной стресса для вишневого дерева и спровоцировать опадание завязей. В стрессовом состоянии дерево просто не может полноценно питать и удерживать все набирающие силу плоды.

2. Недостаток питания. Если корневая система вишни испытывает дефицит каких-либо элементов питания, прежде всего, азота, фосфора и калия, это также может вызвать массовое опадание завязей. Истощенному дереву просто не хватает сил, чтобы "дотянуть" все плоды.

3. Болезни и вредители. Поражение деревьев грибковыми и бактериальными инфекциями, а также атака насекомых-вредителей ослабляют растения и приводят к осыпанию завязей. Наиболее распространенные "враги" вишни — монилиоз, коккомикоз и вишневый пилильщик.

4. Чрезмерная нагрузка. Если в прошлом году вишня дала очень обильный урожай, то в следующем сезоне она может сбросить большую часть завязавшихся плодов. Дерево просто истощено и пытается таким образом восстановить свои силы.

5. Возрастные изменения. Старые, многолетние деревья вишни нередко начинают сбрасывать плоды с возрастом. На это влияют как ослабление жизненных процессов, так и изменения в гормональном балансе растения.

Чтобы предотвратить преждевременное опадание вишневых плодов, нужно обеспечить дереву комфортные условия:

защитить от заморозков, регулярно поливать и подкармливать;

тщательно следить за состоянием дерева, своевременно выявлять и лечить болезни;

не допускать перегрузки урожаем, прореживая завязи;

обновлять старые деревья, заменяя их на молодые саженцы.

Если вовремя принять необходимые меры, можно значительно снизить риск осыпания вишневых плодов и получить хороший, стабильный урожай.