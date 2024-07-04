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Уксусное дерево на даче: что нужно знать перед посадкой?

За и против: посадка сумаха

1:47
Садоводство » Деревья и кустарники

Уксусное дерево, или сумах, является довольно популярным растением для дачных участков. Но стоит ли его высаживать? Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы этого растения.

За и против: посадка сумаха
Фото: commons.wikimedia.org by --IKAl, CC BY-SA 2.5

Достоинства уксусного дерева:

1. Декоративность. Уксусное дерево имеет красивую крону и эффектные соцветия, которые осенью окрашиваются в яркие оранжево-красные тона. Это делает его привлекательным элементом ландшафтного дизайна.
2. Неприхотливость. Сумах хорошо приживается на разных типах почв и не требует особого ухода. Он устойчив к засухе и морозам.
3. Полезные свойства. Листья, ягоды и кора уксусного дерева обладают лекарственными свойствами. Их используют в народной медицине.

Недостатки уксусного дерева:

1. Агрессивность. Сумах имеет склонность к сильному разрастанию и может быстро захватывать большие участки, вытесняя другие растения. Его корни также могут повредить фундаменты и коммуникации.
2. Ядовитость. Все части уксусного дерева содержат токсичные вещества, которые могут вызвать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей.
3. Аллергенность. Пыльца сумаха является сильным аллергеном, поэтому его не рекомендуется высаживать рядом с жилыми домами.

Исходя из этого, уксусное дерево будет хорошим выбором для дачного участка, если у вас есть достаточно места для его размещения и вы готовы за ним ухаживать. Однако если вы или ваши соседи склонны к аллергическим реакциям, то от посадки сумаха лучше отказаться.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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