Кукурузу атаковала тля: что необходимо предпринять для защиты урожая?

Действенные методы защиты урожая кукурузы

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Если на ваших кукурузных посадках появилась тля, не стоит паниковать — это довольно распространенная проблема, с которой может столкнуться любой огородник. Важно своевременно распознать признаки поражения и принять меры для защиты растений. В этой статье мы расскажем, как выявить тлю на кукурузе и эффективно с ней бороться.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Признаки поражения тлей

Первым признаком нашествия тли на кукурузу станет появление небольших скоплений мелких сосущих вредителей на нижней стороне листьев или на стеблях. Внешне они могут иметь зеленую, черную, бурую или красную окраску. Также могут наблюдаться следующие симптомы:

скручивание и деформация листьев;

замедленный рост и угнетение растений;

образование липкой "медвяной росы" на листьях;

пожелтение и преждевременное увядание листвы.

Если не принять меры, тля быстро размножится и нанесет значительный вред кукурузе, снизив ее урожайность.

Способы борьбы с тлей на кукурузе

Для эффективной борьбы с тлей на кукурузе применяют комплекс мероприятий:

1. Механические методы. На начальных этапах развития колонии тли ее можно попытаться смыть струей воды или стряхнуть руками. Это позволит сдержать распространение вредителя.

2. Биологические средства. Отличным помощником в борьбе с тлей станут их естественные враги — божьи коровки, златоглазки, наездники. Привлечь их можно, высаживая рядом с кукурузой растения-приманки, такие как настурция или бархатцы.

3. Применение инсектицидов. Если численность тли слишком велика, потребуется обработка растений специальными препаратами. Эффективны инсектициды на основе имидаклоприда, ацетамиприда, пиметрозина. Обработку следует проводить согласно инструкции.

4. Профилактика. Важно поддерживать оптимальные условия выращивания кукурузы: не допускать избыточного увлажнения, регулярно рыхлить почву, вносить сбалансированные удобрения. Это поможет растениям противостоять вредителям.

Бороться с тлей на кукурузе нужно незамедлительно, пока вредитель не успел нанести существенный вред. Сочетание различных методов — механических, биологических и химических — позволит эффективно контролировать ситуацию и защитить урожай.