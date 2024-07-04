Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Среди них есть Египет
В Италии запустили программу по заселению и возрождению горных районов
Сравниваем два популярных варианта - колодец и скважину
Екатерина Волкова рассказала, что её 17-летний сын от Эдуарда Лимонова пойдет в армию
Что нужно знать, чтобы позаботиться о пожилой собаке
В музее выставили золотой пояс из древнего города Ани
Как продлить срок службы автомобиля: три ключевых правила
МОК допустил пловца Сомова к участию в Олимпиаде в Париже
Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты
Кукурузу атаковала тля: что необходимо предпринять для защиты урожая?

Действенные методы защиты урожая кукурузы

2:31
Садоводство » Овощи

Если на ваших кукурузных посадках появилась тля, не стоит паниковать — это довольно распространенная проблема, с которой может столкнуться любой огородник. Важно своевременно распознать признаки поражения и принять меры для защиты растений. В этой статье мы расскажем, как выявить тлю на кукурузе и эффективно с ней бороться.

Действенные методы защиты урожая кукурузы
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Признаки поражения тлей

Первым признаком нашествия тли на кукурузу станет появление небольших скоплений мелких сосущих вредителей на нижней стороне листьев или на стеблях. Внешне они могут иметь зеленую, черную, бурую или красную окраску. Также могут наблюдаться следующие симптомы:

  • скручивание и деформация листьев;
  • замедленный рост и угнетение растений;
  • образование липкой "медвяной росы" на листьях;
  • пожелтение и преждевременное увядание листвы.

Если не принять меры, тля быстро размножится и нанесет значительный вред кукурузе, снизив ее урожайность.

Способы борьбы с тлей на кукурузе

Для эффективной борьбы с тлей на кукурузе применяют комплекс мероприятий:

1. Механические методы. На начальных этапах развития колонии тли ее можно попытаться смыть струей воды или стряхнуть руками. Это позволит сдержать распространение вредителя.

2. Биологические средства. Отличным помощником в борьбе с тлей станут их естественные враги — божьи коровки, златоглазки, наездники. Привлечь их можно, высаживая рядом с кукурузой растения-приманки, такие как настурция или бархатцы.

3. Применение инсектицидов. Если численность тли слишком велика, потребуется обработка растений специальными препаратами. Эффективны инсектициды на основе имидаклоприда, ацетамиприда, пиметрозина. Обработку следует проводить согласно инструкции.

4. Профилактика. Важно поддерживать оптимальные условия выращивания кукурузы: не допускать избыточного увлажнения, регулярно рыхлить почву, вносить сбалансированные удобрения. Это поможет растениям противостоять вредителям.

Бороться с тлей на кукурузе нужно незамедлительно, пока вредитель не успел нанести существенный вред. Сочетание различных методов — механических, биологических и химических — позволит эффективно контролировать ситуацию и защитить урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Последние материалы
Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты
Новые правила финансирования программы расселения озвучены
Стас Барецкий заявил о разладе в семье Аллы Пугачёвой
Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами
Как игры жанра шутер и слэшер улучшают зрительные способности: последние исследования
Вратарь Эдерсон может перейти в "Аль-Наср"
Александр Домогаров-младший снял фильм про русского Хатико
Как охладить квартиру без кондиционера
11 человек обвиняются в страховом мошенничестве: ущерб более 5 млн рублей
Делимся секретом невербального общения с кошками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников