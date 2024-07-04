Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делимся секретом невербального общения с кошками
Неожиданные причины темных кругов под глазами: что вы не знали
Германии не удалось ввести в эксплуатацию свои спутники-шпионы
Ксения Бородина дала совет фанатам на фоне слухов о беременности
Пять ошибок, из-за которых у хозяйки может не получиться выпечка
Ньюи рассказал об инциденте во время гонки Гран-при Австрии
Новый персонаж в MultiVersus: агент Смит и Скорпион доступны для игры
Что можно и нельзя делать после наращивания ресниц
О дефиците витамина С говорит сухость кожи и частые ОРВИ
Стоит ли срывать цветки помидоров? Рассматриваем все "за" и "против"

Рассказываем всё про удаление цветков у томатов

2:25
Садоводство » Овощи

Для многих начинающих огородников вопрос, нужно ли срывать цветки у помидоров, является довольно спорным. Одни садоводы считают эту процедуру необходимой, другие — совершенно излишней. Давайте разберемся, в каких случаях стоит прибегать к срыву цветков томатов, а в каких — нет.

Рассказываем всё про удаление цветков у томатов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Преимущества срыва цветков

Основное преимущество срывания цветков у помидоров заключается в перераспределении питания растения. Когда цветки удаляются, растение направляет все свои силы на формирование и наливание плодов, а не на развитие дополнительной зелени и бутонов. В результате, томаты быстрее наливаются и созревают, а урожайность возрастает.

Кроме того, срывание цветков позволяет лучше контролировать развитие растения. Так, например, можно "сдерживать" рост помидоров, расположенных в затененных местах, и обеспечить более равномерное созревание.

Когда необходимо срывать цветки

Срывать цветки у помидоров следует в нескольких случаях:

1. Для регулирования размера урожая. Если куст сильно перегружен завязавшимися плодами, удаление части цветков позволит равномернее распределить питание.

2. Для ускорения созревания. Срывание молодых цветков на ранних стадиях развития способствует более быстрому наливанию и краснению уже сформировавшихся плодов.

3. При избыточном цветении. Если куст обильно цветет, но не формирует завязи, удаление части цветков стимулирует рост и развитие плодов.

Когда не стоит срывать цветки

Вместе с тем, не всегда стоит прибегать к срыванию цветков у томатов. Этого не нужно делать:

— на начальных этапах роста растения — оно должно накопить достаточно сил для плодоношения;
— на ранних стадиях цветения, когда идет активное формирование первых завязей;
— у низкорослых, детерминантных сортов томатов, у которых сроки созревания итак невелики.

Таким образом, срывание цветков у помидоров не является обязательной процедурой, но в ряде случаев она может быть эффективным приемом для регулирования размера и сроков созревания урожая. Главное — подходить к этому вопросу взвешенно и сообразно состоянию конкретного растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Последние материалы
Японские геймеры требуют отменить выпуск Assassin's Creed Shadows
Естественность и универсальность: четыре прически для любого случая
Учёные предупредили об опасности повторения экологической катастрофы прошлого
Промоутер Фьюри: Тайсон получил ущерб в бое с Усиком
Названы варианты полезного фастфуда
Средний вес новых автомобилей за последние 7 лет увеличился на 400 кг
Как использовать патчи для глаз с максимальной пользой?
Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Муравьи ампутируют травмированные ноги ради спасения жизни
Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников