Стоит ли срывать цветки помидоров? Рассматриваем все "за" и "против"

Рассказываем всё про удаление цветков у томатов

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для многих начинающих огородников вопрос, нужно ли срывать цветки у помидоров, является довольно спорным. Одни садоводы считают эту процедуру необходимой, другие — совершенно излишней. Давайте разберемся, в каких случаях стоит прибегать к срыву цветков томатов, а в каких — нет.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Преимущества срыва цветков

Основное преимущество срывания цветков у помидоров заключается в перераспределении питания растения. Когда цветки удаляются, растение направляет все свои силы на формирование и наливание плодов, а не на развитие дополнительной зелени и бутонов. В результате, томаты быстрее наливаются и созревают, а урожайность возрастает.

Кроме того, срывание цветков позволяет лучше контролировать развитие растения. Так, например, можно "сдерживать" рост помидоров, расположенных в затененных местах, и обеспечить более равномерное созревание.

Когда необходимо срывать цветки

Срывать цветки у помидоров следует в нескольких случаях:

1. Для регулирования размера урожая. Если куст сильно перегружен завязавшимися плодами, удаление части цветков позволит равномернее распределить питание.

2. Для ускорения созревания. Срывание молодых цветков на ранних стадиях развития способствует более быстрому наливанию и краснению уже сформировавшихся плодов.

3. При избыточном цветении. Если куст обильно цветет, но не формирует завязи, удаление части цветков стимулирует рост и развитие плодов.

Когда не стоит срывать цветки

Вместе с тем, не всегда стоит прибегать к срыванию цветков у томатов. Этого не нужно делать:

— на начальных этапах роста растения — оно должно накопить достаточно сил для плодоношения;

— на ранних стадиях цветения, когда идет активное формирование первых завязей;

— у низкорослых, детерминантных сортов томатов, у которых сроки созревания итак невелики.

Таким образом, срывание цветков у помидоров не является обязательной процедурой, но в ряде случаев она может быть эффективным приемом для регулирования размера и сроков созревания урожая. Главное — подходить к этому вопросу взвешенно и сообразно состоянию конкретного растения.