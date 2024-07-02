Четыре причины, почему морковь растёт кривой и трескается

Причудливые формы моркови часто удивляют дачников и служат поводом для шуток. Но если весь урожай выдался нестандартным — уже не до смеха: деформированный корнеплод хуже чистится и хранится.
Одна из основных причин, по которой морковь вырастает кривой, — это слишком густые посевы. Поэтому важно вовремя прореживать всходы, стараясь при этом не повредить корни оставшихся в земле сеянцев.
Ещё одна причина — неподходящий грунт. Морковь плохо растёт на тяжёлых глинистых почвах и суглинках. Грунт должен быть рыхлым, поэтому на таких почвах полезно внести под перекопку песок: 1 ведро на 1 квадратный метр.
Подкормка свежим навозом тоже может стать причиной деформации моркови. Да и неправильный полив также может повлиять на качество корнеплода. Если после засухи вы обильно полили грядки с морковью, она может потрескаться. Старайтесь поливать регулярно и мульчировать грядки.
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