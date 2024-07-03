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Залог высокого урожая клубники в следующем сезоне: что нужно сделать после сбора

Как подготовить растения клубники к будущему сезону

2:00
Садоводство » Плодовые

Сбор сладких, спелых ягод клубники — одно из самых приятных занятий для дачников и садоводов. Однако на этом работа не заканчивается. Правильный уход за клубникой после сезона плодоношения позволит вам получить обильный и качественный урожай в следующем году.

Как подготовить растения клубники к будущему сезону
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, CC BY-SA 2.5

Обрезка листьев и усов

Сразу же после окончания сбора ягод необходимо обрезать все старые, повреждённые или засохшие листья. Это уменьшит риск появления болезней и вредителей. Также необходимо удалить все усы, отрастающие от куста. Это стимулирует клубнику направить все соки на формирование цветочных почек.

Мульчирование

Для защиты и питания растений обязательно замульчируйте почву вокруг кустиков. Идеальный материал — перепревший навоз, компост или торф. Мульча предохранит корни от пересыхания, будет медленно насыщать почву полезными веществами и подавлять рост сорняков.

Полив и подкормка

В засушливые периоды необходимо регулярно поливать клубнику, особенно после сбора урожая. Это поможет кустам восстановиться и подготовиться к зиме. Также в этот период важно провести подкормку растений органическими или минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Борьба с вредителями и болезнями

Внимательно осмотрите кусты клубники на предмет поражения вредителями или болезнями. При необходимости обработайте растения специальными препаратами. Это защитит их от зимовки в ослабленном состоянии.

Подготовка к зимовке

Перед наступлением зимы замульчируйте приствольные круги клубники слоем торфа, опилок или соломы. Это обеспечит надёжную зимнюю защиту корневой системе растений. При сильных морозах куст можно дополнительно укрыть лапником или агроволокном.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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