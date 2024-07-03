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От маленьких до гигантских: как добиться максимального размера ягод голубики

Хотите получить огромные ягоды голубики?

2:18
Садоводство » Плодовые

Голубика — одна из наиболее популярных ягодных культур, которая привлекает многих дачников и садоводов. Однако далеко не всегда удается получить по-настоящему крупные, сочные и ароматные ягоды. Чтобы добиться максимального размера голубики, необходимо соблюдать ряд важных правил.

Хотите получить огромные ягоды голубики?
Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, CC BY-SA 4.0

Выбор сорта

В первую очередь стоит правильно подобрать сорт голубики. Для получения крупноплодных ягод лучше всего остановить свой выбор на высокорослых, позднеспелых сортах, таких как Бригитта Блю, Игл, Блю Крусейд или Блю Рэй. Как правило, они формируют самые крупные ягоды размером до 2 см в диаметре.

Подготовка почвы

Голубика предпочитает кислые, хорошо дренированные почвы с высоким содержанием органических веществ. Перед посадкой необходимо тщательно перекопать участок, внести торф, перегной или компост, а также вещества, повышающие кислотность грунта (сера, алюмокалиевые квасцы).

Посадка и уход

При посадке саженцев оставляйте между ними расстояние 1-1,5 метра. Важно, чтобы корневая шейка растения была слегка возвышена над уровнем земли. В дальнейшем регулярно рыхлите почву, мульчируйте ее торфом или древесной щепой, поливайте по мере необходимости. Регулярно удаляйте сорняки.

Подкормка

Для формирования крупных, сочных ягод голубике требуется регулярная, сбалансированная подкормка. Вносите органические удобрения (компост, перегной) дважды в год — весной и осенью. Подкармливайте растения и минеральными комплексами, содержащими фосфор и калий.

Обрезка

Формирующая обрезка крайне важна для получения крупных ягод. Ежегодно в зимний период удаляйте старые, слабые и больные побеги. Это позволит растению направить все силы на образование мощных, плодоносящих побегов.

Соблюдение этих простых правил поможет вам вырастить на своем участке по-настоящему крупные, сочные и ароматные ягоды голубики. Наслаждайтесь богатым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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