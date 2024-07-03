Обеззараживание теплицы: когда и как проводить, чтобы защитить растения от болезней

Ответственный подход к выращиванию овощей в теплице предполагает регулярную профилактическую обработку конструкции для предотвращения появления различных болезней и вредителей. Обеззараживание теплицы — важный агротехнический приём, который позволит сохранить здоровье ваших растений и получить богатый урожай.
Оптимальным временем для дезинфекции теплицы считается период до высадки рассады или сразу после окончания плодоношения. Это связано с тем, что в незаселенном помещении эффективность обработки будет максимальной.
Весной обработку проводят за 2-3 недели до высадки рассады. Осенью — сразу после сбора последнего урожая и удаления всех растительных остатков. Кроме того, профилактическую дезинфекцию можно организовывать после каждого сезона выращивания — это поможет полностью избавиться от возможных скоплений вредоносных организмов.
Для этих целей используют различные дезинфицирующие средства. Наиболее распространенными вариантами являются:
Стоит отметить, что при работе с химикатами необходимо строго соблюдать меры безопасности — использовать защитную одежду, перчатки и респираторы. После обработки теплица должна хорошо проветриваться, чтобы удалить остатки веществ.
Регулярная дезинфекция теплицы — залог здоровья ваших растений и надежного урожая! Проводите эту процедуру в оптимальные сроки и используйте эффективные средства.
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