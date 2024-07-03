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Обеззараживание теплицы: когда и как проводить, чтобы защитить растения от болезней

Почему важно дезинфицировать теплицу?

2:18
Садоводство » Советы

Ответственный подход к выращиванию овощей в теплице предполагает регулярную профилактическую обработку конструкции для предотвращения появления различных болезней и вредителей. Обеззараживание теплицы — важный агротехнический приём, который позволит сохранить здоровье ваших растений и получить богатый урожай.

Когда нужно проводить обработку?

Оптимальным временем для дезинфекции теплицы считается период до высадки рассады или сразу после окончания плодоношения. Это связано с тем, что в незаселенном помещении эффективность обработки будет максимальной.

Весной обработку проводят за 2-3 недели до высадки рассады. Осенью — сразу после сбора последнего урожая и удаления всех растительных остатков. Кроме того, профилактическую дезинфекцию можно организовывать после каждого сезона выращивания — это поможет полностью избавиться от возможных скоплений вредоносных организмов.

Как провести обеззараживание теплицы?

Для этих целей используют различные дезинфицирующие средства. Наиболее распространенными вариантами являются:

  1. Раствор медного купороса (1-2%) или хлорной извести (3-5%). Такие растворы тщательно наносят на все поверхности теплицы, включая каркас, полы и грядки.
  2. Раствор формалина (3-5%). Этот препарат обладает сильными фунгицидными и бактерицидными свойствами.
  3. Растворы перекиси водорода (3-5%) или уксусной кислоты (5-10%). Также эффективны для профилактической обработки.
  4. Специальные дезинфицирующие препараты промышленного производства, например, Абига-Пик, Максим, Витарос и др.

Стоит отметить, что при работе с химикатами необходимо строго соблюдать меры безопасности — использовать защитную одежду, перчатки и респираторы. После обработки теплица должна хорошо проветриваться, чтобы удалить остатки веществ.

Регулярная дезинфекция теплицы — залог здоровья ваших растений и надежного урожая! Проводите эту процедуру в оптимальные сроки и используйте эффективные средства.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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