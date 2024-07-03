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Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице

Как уберечь помидоры от палящего солнца в июле

2:06
Садоводство » Овощи

Выращивание томатов в теплице в летние месяцы, особенно в июле, требует особого внимания. Жаркая погода и высокие температуры могут нанести существенный вред помидорам, снизив их урожайность и качество плодов. Чтобы избежать этого, необходимо выполнять следующие важные действия:

Как уберечь помидоры от палящего солнца в июле
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, CC BY-SA 2.5

1. Обеспечение адекватного полива
В июле, когда солнце палит особенно сильно, растения томатов нуждаются в обильном и регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к остановке роста, увяданию листьев, а также появлению трещин на плодах.

Идеальной частотой полива в этот период будет 1-2 раза в день. Старайтесь поливать растения утром или вечером, избегая полива в самые жаркие часы дня. Объем воды должен быть достаточным, чтобы влага распределилась равномерно по всей корневой системе. Следите, чтобы почва не пересыхала между поливами.

2. Обеспечение затенения теплицы
Палящие солнечные лучи в июле могут спровоцировать ожоги листьев и плодов томатов. Для защиты растений необходимо создать затененные условия внутри теплицы.

Одним из простых решений является установка затеняющей сетки или маркизы над теплицей. Они будут притенять помидоры, не перекрывая при этом доступ воздуха и света. Также можно применять белую побелку или специальные затеняющие растворы на стекла теплицы.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы листва растений не была слишком загущена. Вовремя проводите формирование кустов и прищипку, чтобы обеспечить хорошую освещенность внутри теплицы.

Соблюдая эти два простых, но важных правила — регулярный полив и создание притененных условий, вы сможете успешно выращивать сочные, здоровые и полноценные помидоры даже в июльскую жару. Это гарантирует получение богатого и качественного урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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