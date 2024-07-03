Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая

Арбузы — это сочные, сладкие и освежающие плоды, которые любят многие. Для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно ухаживать за этой культурой, в том числе и подкармливать её. Правильная подкормка арбузов — залог обильного и качественного урожая.
Основные питательные вещества, необходимые арбузам:
1. Органические удобрения
Одним из лучших вариантов является навоз или компост. Их можно вносить как до посадки арбузов, так и в виде подкормок в течение всего сезона. Такие удобрения обеспечивают растения питательными веществами, а также улучшают структуру и плодородие почвы.
2. Минеральные удобрения
Для арбузов лучше всего использовать удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора, например, суперфосфат или хлористый калий. Их вносят 2-3 раза за сезон: первый раз — при посадке, второй — во время бутонизации, третий — во время плодоношения.
3. Комплексные удобрения
Это универсальные подкормки, содержащие все необходимые макро- и микроэлементы. Их можно применять на протяжении всего периода вегетации арбузов, следуя инструкции на упаковке.
4. Зольные подкормки
Древесная зола богата калием и фосфором, поэтому ее можно вносить под арбузы для улучшения завязываемости и сахаристости плодов. Вносят золу 2-3 раза за сезон, равномерно распределяя ее по поверхности почвы.
Помимо основных подкормок, можно использовать и некорневые подкормки, например, опрыскивание растворами микроэлементов. Это поможет быстро восполнить нехватку определённых веществ.
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