Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая

Советы огородникам для богатого урожая арбузов

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Арбузы — это сочные, сладкие и освежающие плоды, которые любят многие. Для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно ухаживать за этой культурой, в том числе и подкармливать её. Правильная подкормка арбузов — залог обильного и качественного урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, CC BY-SA 3.0

Основные питательные вещества, необходимые арбузам:

азот — способствует активному росту листьев и зеленой массы растения;

фосфор — влияет на образование и развитие завязей и корневой системы;

калий — отвечает за крепость стебля и сахаристость плодов.

Итак, рассмотрим наиболее эффективные варианты подкормки арбузов:

1. Органические удобрения

Одним из лучших вариантов является навоз или компост. Их можно вносить как до посадки арбузов, так и в виде подкормок в течение всего сезона. Такие удобрения обеспечивают растения питательными веществами, а также улучшают структуру и плодородие почвы.

2. Минеральные удобрения

Для арбузов лучше всего использовать удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора, например, суперфосфат или хлористый калий. Их вносят 2-3 раза за сезон: первый раз — при посадке, второй — во время бутонизации, третий — во время плодоношения.

3. Комплексные удобрения

Это универсальные подкормки, содержащие все необходимые макро- и микроэлементы. Их можно применять на протяжении всего периода вегетации арбузов, следуя инструкции на упаковке.

4. Зольные подкормки

Древесная зола богата калием и фосфором, поэтому ее можно вносить под арбузы для улучшения завязываемости и сахаристости плодов. Вносят золу 2-3 раза за сезон, равномерно распределяя ее по поверхности почвы.

Помимо основных подкормок, можно использовать и некорневые подкормки, например, опрыскивание растворами микроэлементов. Это поможет быстро восполнить нехватку определённых веществ.