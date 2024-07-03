Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Юлия Гаврилина показала лицо после повторной ринопластики
Девочка получила смертельный удар молнии во время отдыха с семьей в Греции
Риелтор Поручик предрёк подорожание новостроек в Москве на 0,5-1,5% в месяц
Как косметика может навредить вашему здоровью: важные факты
62-летняя актриса Ирина Розанова поддерживает фигуру с помощью диет
Можно ли кошку и собаку кормить одним и тем же кормом
В России снимут ремейк знаменитой комедии "Укрощение строптивого"
Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс готовится к операции по удалению опухоли
Маму Тимати отчитали за бывшую невестку Анастасию Решетову
От площади участка до количества пользователей: определяем оптимальный размер летнего душа

Как выбрать правильный размер летнего душа для дачи

2:23
Садоводство » Советы

Установка летнего душа на даче — отличный способ обеспечить комфорт и прохладу в жаркие летние дни. Однако перед тем, как приобрести и установить душ, важно определиться с его оптимальными размерами. Размер летнего душа зависит от нескольких факторов и может варьироваться в зависимости от особенностей вашего участка и потребностей.

Как выбрать правильный размер летнего душа для дачи
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Фактор 1. Площадь отведенного под душ места

При выборе размера душа в первую очередь ориентируйтесь на площадь, которую вы можете выделить для его установки. Если участок небольшой, стоит остановиться на более компактном варианте. Для участков среднего размера подойдут летние души стандартной ширины 80-90 см. Для больших дач можно рассмотреть варианты с шириной 1-1,2 метра, которые обеспечат больше пространства.

Фактор 2. Количество пользователей

Еще одним важным критерием является количество человек, которые будут пользоваться душем одновременно. Если вы планируете, что в душе будут мыться только 1-2 человека, то достаточно будет кабины шириной 80-90 см. Если душем будут пользоваться всей семьей или для вас важен дополнительный комфорт, выбирайте более просторные варианты 1-1,2 метра.

Фактор 3. Высота душа

Рекомендуемая высота летнего душа составляет 2,1-2,3 метра. Этого достаточно, чтобы обеспечить достаточное пространство даже для высоких людей. Более низкие душевые кабины могут создавать дискомфорт.

Фактор 4. Дополнительные функции

Если вы хотите, чтобы ваш летний душ имел дополнительные функции, например, встроенную раковину или полочки, размер конструкции будет несколько больше. Такие варианты, как правило, имеют ширину 1-1,2 метра.

С учётом всех этих факторов можно подобрать оптимальный размер летнего душа для вашей дачи. Помните, что при выборе стоит ориентироваться на свои личные потребности и особенности участка. Главное, чтобы душ был комфортным, функциональным и гармонично вписывался в ландшафт вашей дачи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Президент России пригрозил Западу производством РСМД Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Последние материалы
The Guardian сообщила об исследовании взаимопомощи и лечения муравьёв
Маму Тимати отчитали за бывшую невестку Анастасию Решетову
Пять упражнений, чтобы похудеть
Певица Анна Семенович назвала враньём слова экс-жены избранника о побоях
Госдума обсуждает новые меры борьбы с мошенничеством в страховании
Певица Татьяна Буланова рассказала, что муж предложил усыновить ребёнка
Как выбрать правильный размер летнего душа для дачи
Президент России пригрозил Западу производством РСМД
Советы по выбору косметолога: как избежать неприятных последствий
Певица Ольга Зарубина заявила об отсутствии вокальных данных у Аллы Пугачёвой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников