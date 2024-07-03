От площади участка до количества пользователей: определяем оптимальный размер летнего душа

Как выбрать правильный размер летнего душа для дачи

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Установка летнего душа на даче — отличный способ обеспечить комфорт и прохладу в жаркие летние дни. Однако перед тем, как приобрести и установить душ, важно определиться с его оптимальными размерами. Размер летнего душа зависит от нескольких факторов и может варьироваться в зависимости от особенностей вашего участка и потребностей.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Фактор 1. Площадь отведенного под душ места

При выборе размера душа в первую очередь ориентируйтесь на площадь, которую вы можете выделить для его установки. Если участок небольшой, стоит остановиться на более компактном варианте. Для участков среднего размера подойдут летние души стандартной ширины 80-90 см. Для больших дач можно рассмотреть варианты с шириной 1-1,2 метра, которые обеспечат больше пространства.

Фактор 2. Количество пользователей

Еще одним важным критерием является количество человек, которые будут пользоваться душем одновременно. Если вы планируете, что в душе будут мыться только 1-2 человека, то достаточно будет кабины шириной 80-90 см. Если душем будут пользоваться всей семьей или для вас важен дополнительный комфорт, выбирайте более просторные варианты 1-1,2 метра.

Фактор 3. Высота душа

Рекомендуемая высота летнего душа составляет 2,1-2,3 метра. Этого достаточно, чтобы обеспечить достаточное пространство даже для высоких людей. Более низкие душевые кабины могут создавать дискомфорт.

Фактор 4. Дополнительные функции

Если вы хотите, чтобы ваш летний душ имел дополнительные функции, например, встроенную раковину или полочки, размер конструкции будет несколько больше. Такие варианты, как правило, имеют ширину 1-1,2 метра.

С учётом всех этих факторов можно подобрать оптимальный размер летнего душа для вашей дачи. Помните, что при выборе стоит ориентироваться на свои личные потребности и особенности участка. Главное, чтобы душ был комфортным, функциональным и гармонично вписывался в ландшафт вашей дачи.