Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить

Прощайте, газонокосилки: это варианты вместо газона

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Газон — классический и привычный элемент загородного участка, но за ним требуется постоянный уход. Еженедельное кошение, полив, внесение удобрений — всё это отнимает много времени и сил. Однако существуют интересные альтернативы газонной траве, которые не только избавят вас от необходимости регулярного кошения, но и привнесут эстетическую ценность.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Коврово-мозаичный газон

Вместо традиционного газона можно создать коврово-мозаичную композицию из низкорослых, медленнорастущих многолетних растений. Например, это могут быть подорожники, клевер, мшанка и другие неприхотливые почвопокровные растения. Такая смесь создаст красивый плотный ковёр, который будет равномерно покрывать землю и практически не требовать кошения.

Грядки со съедобными растениями

Ещё один отличный вариант — использовать участок для выращивания съедобных культур. На месте газона можно разбить хаотичные грядки с различными овощами, ягодными кустарниками, зеленью и травами. Это не только сделает ваш участок более функциональным, но и избавит от необходимости регулярно стричь газон.

Декоративный засев цветущими травами

Красивую альтернативу газону могут создать засеянные участки с цветущими травами. Например, можно посадить смесь из различных видов полевых цветов, ромашек, васильков, маков, которые будут радовать глаз на протяжении всего сезона. Эти растения практически не требуют ухода, а их цветение создаст роскошный натуральный ковер.

Использование декоративной гальки и камней

Ещё один нестандартный вариант — отказаться от живого растительного покрова и использовать для оформления участка декоративные камни и гальку. Такое решение позволит создать оригинальный ландшафтный дизайн и навсегда забыть о необходимости кошения газона.

Применение живых садовых дорожек

Вместо рядовой травы можно использовать живые садовые дорожки, которые не требуют регулярного кошения. Для этого подойдут такие устойчивые и компактные растения, как седум, арабис, вероника, тимьян и другие почвопокровные культуры.

Конечно, каждая из этих альтернатив газону потребует своего подхода в уходе, но обещает массу преимуществ в сравнении с традиционным газоном. Выбирайте вариант, который подходит вам больше всего, и наслаждайтесь красотой участка без необходимости постоянного кошения.