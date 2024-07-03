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Эти травы помогут избавиться от назойливых мух на даче

Травяной барьер от мух: лучшие растения

2:16
Садоводство » Советы

Летний сезон на даче порой становится настоящим испытанием из-за частых нашествий назойливых мух. Эти насекомые не только раздражают своим жужжанием и постоянными попытками сесть на кожу, но и могут стать разносчиками болезнетворных бактерий. К счастью, существуют натуральные способы борьбы с мухами, и в этом помогут определённые травы.

Травяной барьер от мух: лучшие растения
Фото: flickr.com by Katja Schulz, CC BY 2.0

Душица обыкновенная

Одна из самых эффективных трав против мух — это душица обыкновенная. Ее сильный ненавязчивый аромат отпугивает мух, не позволяя им задерживаться на участке. Достаточно просто посадить несколько кустиков душицы рядом с местами отдыха или зонами приготовления пищи, чтобы значительно снизить количество мух.

Лаванда

Известная своим расслабляющим ароматом лаванда также оказывает отпугивающее действие на мух. Посадив несколько кустов этой травы в саду, вы создадите вокруг себя естественный барьер, который не позволит мухам приближаться. Дополнительно можно использовать пучки высушенной лаванды, разложив их в местах скопления мух.

Базилик

Ещё один отличный репеллент против мух — базилик. Его пряный аромат буквально отпугивает насекомых. Достаточно посадить базилик рядом с местами отдыха или приготовления еды, и мухи будут обходить эту зону стороной.

Мята

Сильный мятный запах также неприятен для мух и заставляет их держаться подальше. Посадите несколько кустиков мяты по периметру участка или возле веранды, и вы сразу заметите уменьшение числа назойливых насекомых.

Тимьян

Тимьян или чабрец — это еще одна трава, которая успешно отпугивает мух. Его ароматные листья и цветки содержат эфирные масла, неприятные для этих насекомых. Достаточно высушить несколько пучков тимьяна и разложить их в местах сбора мух.

Используя перечисленные травы, вы сможете создать надёжную естественную защиту от мух на своем участке без применения химических средств. Все эти растения не только эффективно отпугивают насекомых, но также украсят ваш сад ароматными цветами и листвой.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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