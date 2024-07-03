Шиповник на вашем участке: оптимальные сроки сбора и технология сушки ягод

Всё о сборе и сушке плодов шиповника для максимальной пользы

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Шиповник — растение, хорошо известное своими полезными свойствами. Его ценные плоды богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому они так востребованы в народной медицине и кулинарии. Но чтобы сполна насладиться всеми достоинствами шиповника, важно знать, когда и как правильно собирать и сушить его плоды.

Фото: flickr.com by Björn S..., CC BY-SA 2.0

Когда собирать плоды шиповника?

Оптимальное время для сбора плодов шиповника — сентябрь-октябрь, когда они полностью созреют и приобретут характерный красно-оранжевый цвет. Однако конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от региона, погодных условий и сорта растения.

Главные признаки готовности плодов к сбору:

ягоды легко отделяются от веток при легком прикосновении;

мякоть плодов становится мягкой и сочной;

семена внутри ягод приобретают тёмно-коричневый оттенок.

Собирать шиповник лучше в сухую погоду, избегая росы или дождей. Для этого используют ножницы или ножи, осторожно срезая плоды вместе с плодоножками. Необходимо быть аккуратным, так как шиповник имеет острые колючки.

Как правильно сушить плоды шиповника?

После сбора плоды шиповника необходимо правильно подготовить к сушке, чтобы максимально сохранить их полезные свойства.

Ключевые правила сушки шиповника:

1. Тщательно перебрать и отсортировать плоды, удалив повреждённые, недозрелые и загрязненные экземпляры.

2. Промыть ягоды в прохладной воде, осушить на полотенце.

3. Разложить плоды тонким слоем на противнях, деревянных или марлевых поверхностях в хорошо проветриваемом помещении.

4. Сушить при температуре 35-45°C, периодически переворачивая ягоды. Оптимальная продолжительность сушки — 18-24 часа.

5. Высушенные плоды должны стать сморщенными, но упругими. Хранить их следует в плотно закрытых емкостях в сухом, темном месте.

Правильно заготовленные плоды шиповника сохранят максимум полезных веществ и будут готовы к использованию в лечебных, профилактических и кулинарных целях.