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Физалис ягодный — экзотика на вашем огороде: особенности выращивания и применения

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2:51
Садоводство » Цветы

Физалис ягодный — не самое распространённое, но довольно интересное растение для сада или огорода. Это многолетник из семейства паслёновых, но в наших широтах его часто выращивают как однолетник. Узнаем больше об этом удивительном растении и его полезных плодах.

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Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, CC BY-SA 4.0

Что это за растение?

Физалис ягодный (лат. Physalis pruinosa) — травянистое растение высотой до 60 см. Его отличительными особенностями являются:

  • скромные жёлтые цветки колокольчатой формы;
  • плоды-ягоды, скрытые в надутых пузырчатых чашелистиках оранжевого или желтоватого цвета;
  • сами ягоды имеют золотисто-оранжевый цвет, сладковатый вкус и очень напоминают маленькие китайские фонарики.

Физалис ягодный является родственником таких популярных культур, как томат, картофель, баклажан. Но при этом он более неприхотлив и зачастую используется как декоративное растение.

Чем ценны плоды физалиса?

Ягоды физалиса обладают множеством полезных свойств:

  • высокое содержание витамина С, каротина, витаминов группы В, железа, кальция;
  • наличие антиоксидантных веществ, которые помогают организму противостоять вредному воздействию свободных радикалов;
  • способность стимулировать иммунитет и улучшать работу желудочно-кишечного тракта;
  • противовоспалительные и антибактериальные свойства, полезные при простудах.

Ягоды физалиса можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, десерты, выпечку. Из них также варят варенье, джемы и компоты.

Как вырастить физалис?

Физалис можно выращивать как в саду, так и на балконе в горшках. Для этого культуре нужны:

  • хорошо освещённое солнцем место, защищенное от ветра;
  • рыхлая, плодородная почва с хорошим дренажом;
  • умеренный и регулярный полив, особенно во время цветения и плодоношения;
  • подкормки минеральными и органическими удобрениями.

Семена физалиса высевают на рассаду в конце марта — начале апреля. Высадку в открытый грунт проводят в мае-июне, когда минует угроза заморозков. Расстояние между кустами — 40-50 см.

Сбор урожая физалиса начинается в июле-августе и продолжается до заморозков. Ягоды собирают, когда они полностью изменят окраску и легко отделяются от чашелистика.

Итак, физалис ягодный — неординарное, но весьма полезное растение, которое может украсить ваш сад необычными плодами-фонариками. Попробуйте его вырастить, и вы откроете для себя новый вкус и пользу!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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