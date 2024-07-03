Физалис ягодный — экзотика на вашем огороде: особенности выращивания и применения

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2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Физалис ягодный — не самое распространённое, но довольно интересное растение для сада или огорода. Это многолетник из семейства паслёновых, но в наших широтах его часто выращивают как однолетник. Узнаем больше об этом удивительном растении и его полезных плодах.

Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, CC BY-SA 4.0

Что это за растение?

Физалис ягодный (лат. Physalis pruinosa) — травянистое растение высотой до 60 см. Его отличительными особенностями являются:

скромные жёлтые цветки колокольчатой формы;

плоды-ягоды, скрытые в надутых пузырчатых чашелистиках оранжевого или желтоватого цвета;

сами ягоды имеют золотисто-оранжевый цвет, сладковатый вкус и очень напоминают маленькие китайские фонарики.

Физалис ягодный является родственником таких популярных культур, как томат, картофель, баклажан. Но при этом он более неприхотлив и зачастую используется как декоративное растение.

Чем ценны плоды физалиса?

Ягоды физалиса обладают множеством полезных свойств:

высокое содержание витамина С, каротина, витаминов группы В, железа, кальция;

наличие антиоксидантных веществ, которые помогают организму противостоять вредному воздействию свободных радикалов;

способность стимулировать иммунитет и улучшать работу желудочно-кишечного тракта;

противовоспалительные и антибактериальные свойства, полезные при простудах.

Ягоды физалиса можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, десерты, выпечку. Из них также варят варенье, джемы и компоты.

Как вырастить физалис?

Физалис можно выращивать как в саду, так и на балконе в горшках. Для этого культуре нужны:

хорошо освещённое солнцем место, защищенное от ветра;

рыхлая, плодородная почва с хорошим дренажом;

умеренный и регулярный полив, особенно во время цветения и плодоношения;

подкормки минеральными и органическими удобрениями.

Семена физалиса высевают на рассаду в конце марта — начале апреля. Высадку в открытый грунт проводят в мае-июне, когда минует угроза заморозков. Расстояние между кустами — 40-50 см.

Сбор урожая физалиса начинается в июле-августе и продолжается до заморозков. Ягоды собирают, когда они полностью изменят окраску и легко отделяются от чашелистика.

Итак, физалис ягодный — неординарное, но весьма полезное растение, которое может украсить ваш сад необычными плодами-фонариками. Попробуйте его вырастить, и вы откроете для себя новый вкус и пользу!