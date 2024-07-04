Как часто проводить прореживание? Сроки и частота для разных растений

Прореживание — важный агротехнический приём, который помогает растениям развиваться здоровыми и давать хороший урожай. Но не все культуры нуждаются в прореживании, да и делать это нужно с определённой периодичностью. Разберёмся, какие овощные и цветочные культуры требуют прореживания и как часто его нужно проводить.
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Зачем нужно прореживание?
Прореживание заключается в удалении лишних, загущенных растений. Оно необходимо, чтобы:
предотвратить загущение посадок, когда растениям становится тесно, и они начинают конкурировать за свет, питательные вещества и влагу;
улучшить доступ воздуха к основанию растений, предотвратив появление грибковых заболеваний;
обеспечить лучшее развитие оставшихся растений — они смогут больше получить влаги, питательных веществ и света;
повысить урожайность культур.
Какие культуры нуждаются в прореживании?
Прореживание особенно важно для следующих культур: