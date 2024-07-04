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Как часто проводить прореживание? Сроки и частота для разных растений

Какие растения требуют прореживания?

2:36
Садоводство » Овощи

Прореживание — важный агротехнический приём, который помогает растениям развиваться здоровыми и давать хороший урожай. Но не все культуры нуждаются в прореживании, да и делать это нужно с определённой периодичностью. Разберёмся, какие овощные и цветочные культуры требуют прореживания и как часто его нужно проводить.

Какие растения требуют прореживания?
Фото: Own work by Srl, CC BY-SA 3.0

Зачем нужно прореживание?

Прореживание заключается в удалении лишних, загущенных растений. Оно необходимо, чтобы:

  • предотвратить загущение посадок, когда растениям становится тесно, и они начинают конкурировать за свет, питательные вещества и влагу;
  • улучшить доступ воздуха к основанию растений, предотвратив появление грибковых заболеваний;
  • обеспечить лучшее развитие оставшихся растений — они смогут больше получить влаги, питательных веществ и света;
  • повысить урожайность культур.

Какие культуры нуждаются в прореживании?

Прореживание особенно важно для следующих культур:

  • корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, брюква;
  • капуста и другие крестоцветные культуры;
  • луковые: лук, чеснок, лук-порей;
  • бобовые: горох, фасоль, бобы;
  • зелёные: салат, шпинат, кресс-салат;
  • цветочные культуры: астры, бархатцы, цинии, календула.

Как часто проводить прореживание?

Сроки и частота прореживания зависят от культуры:

  • корнеплоды, капуста, бобовые, зелень — первое прореживание проводят, когда у растений появятся первые настоящие листья;
  • лук, чеснок — первое прореживание делают в фазе 3-5 листьев;
  • цветочные культуры — первое прореживание в фазе 2-4 настоящих листьев.

Далее прореживание повторяют по мере необходимости, когда расстояние между растениями становится недостаточным. Для большинства культур этого достаточно 1-2 раза за сезон.

Как правильно проводить прореживание?

  • определите, какие растения лишние: они должны быть слабее или меньше остальных;
  • аккуратно выдергивайте или срезайте лишние растения, стараясь не повредить соседние;
  • оставляйте между сохраняемыми растениями расстояние, указанное в рекомендациях для конкретной культуры;
  • после прореживания полейте грядку, чтобы растения быстрее восстановились.

Грамотное и своевременное прореживание позволит вашим растениям хорошо развиваться и порадовать вкусными овощами и красивыми цветами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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