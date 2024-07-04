Как часто проводить прореживание? Сроки и частота для разных растений

Какие растения требуют прореживания?

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Прореживание — важный агротехнический приём, который помогает растениям развиваться здоровыми и давать хороший урожай. Но не все культуры нуждаются в прореживании, да и делать это нужно с определённой периодичностью. Разберёмся, какие овощные и цветочные культуры требуют прореживания и как часто его нужно проводить.

Фото: Own work by Srl, CC BY-SA 3.0

Зачем нужно прореживание?

Прореживание заключается в удалении лишних, загущенных растений. Оно необходимо, чтобы:

предотвратить загущение посадок, когда растениям становится тесно, и они начинают конкурировать за свет, питательные вещества и влагу;

улучшить доступ воздуха к основанию растений, предотвратив появление грибковых заболеваний;

обеспечить лучшее развитие оставшихся растений — они смогут больше получить влаги, питательных веществ и света;

повысить урожайность культур.

Какие культуры нуждаются в прореживании?

Прореживание особенно важно для следующих культур:

корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, брюква;

капуста и другие крестоцветные культуры;

луковые: лук, чеснок, лук-порей;

бобовые: горох, фасоль, бобы;

зелёные: салат, шпинат, кресс-салат;

цветочные культуры: астры, бархатцы, цинии, календула.

Как часто проводить прореживание?

Сроки и частота прореживания зависят от культуры:

корнеплоды, капуста, бобовые, зелень — первое прореживание проводят, когда у растений появятся первые настоящие листья;

лук, чеснок — первое прореживание делают в фазе 3-5 листьев;

цветочные культуры — первое прореживание в фазе 2-4 настоящих листьев.

Далее прореживание повторяют по мере необходимости, когда расстояние между растениями становится недостаточным. Для большинства культур этого достаточно 1-2 раза за сезон.

Как правильно проводить прореживание?

определите, какие растения лишние: они должны быть слабее или меньше остальных;

аккуратно выдергивайте или срезайте лишние растения, стараясь не повредить соседние;

оставляйте между сохраняемыми растениями расстояние, указанное в рекомендациях для конкретной культуры;

после прореживания полейте грядку, чтобы растения быстрее восстановились.

Грамотное и своевременное прореживание позволит вашим растениям хорошо развиваться и порадовать вкусными овощами и красивыми цветами.