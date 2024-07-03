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Флорист рассказала, какие сухоцветы подойдут для букетов

Как правильно сушить сухоцветы?

1:23
Садоводство

Многие любители выращивания цветов в огороде любят их отрезать и ставить в вазу. Какие цветы будут радовать вас дольше всего? Конечно, это сухоцветы. Флорист-оформитель Татьяна Весенняя рассказала в беседе с Pravda. ru какие сухоцветы подойдут для букетов и как их правильно сушить.

Как правильно сушить сухоцветы?
Фото: flickr.com by Audrey, CC BY 2.0

"Это стандартные наши сухоцветы — статица. Прекрасно себя ведёт как сухоцвет! Ещё подойдёт садовая гортензия, которая зелёная в саду. Она высохнет и прекрасно себя будет чувствовать. Более того, при желании её можно покрасить в любой цвет"

Татьяна Весенняя добавляет, что для букета в вазы подойдут все виды злаковых — пшеница, рожь.

"Их можно засушить и точно также ставить в букеты. К сухоцветам можно отнести ещё колючку (эрингиум), который также хорошо засыхает"

Флорист говорит, что любители таких букетов делают их по-разному. Например, кто-то оставляет просто в вазе.

"Засыхая, они прекрасно сохраняют форму. Можно ещё их подвесить и высушить, тогда они не будут деформироваться."

Татьяна Весенняя подчеркнула, что сушить цветы лучше всего в проветриваемом помещении, воздух должен ходить, чтобы они отлично засохли.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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