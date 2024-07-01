Секреты садоводства: как минеральные удобрения могут убить ваш сад?

Как правильно использовать минеральные удобрения: советы агронома

Агроном Петр Синьковский делится рекомендациями по правильному применению минеральных удобрений, особенно азотных, которые могут повысить кислотность почвы при чрезмерном использовании.

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Он подчеркивает важность сочетания минеральных и органических удобрений для сохранения плодородия почвы. Слишком частое внесение минеральных удобрений может привести к деградации почвы, лишая её способности к самовосстановлению. Поэтому лучше недокормить, чем перекормить. Об этом сообщает aif.ru.

Если почва стала кислой, рекомендуется использовать удобрения с магнием, калием и кальцием для восстановления баланса. В случае повышенной кислотности помогает зола, но важно не переборщить с её использованием, чтобы избежать защелачивания почвы.