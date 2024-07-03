Умножаем урожай: способы размножения земляники для садоводов

Размножаем землянику: простые и эффективные методы

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Земляника — любимое ягодное растение многих садоводов. Чтобы иметь обильный урожай этих вкусных и полезных ягод, важно знать, как правильно размножать землянику. Существует несколько простых способов размножения, которые помогут вырастить новые здоровые растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Edgardo Vieira, CC BY-SA 3.0

1. Размножение усами

Самый распространённый способ размножения земляники — это размножение усами. Во время активного роста растения у них образуются длинные ползучие побеги — усы, на концах которых формируются новые розетки с листьями и корнями. Эти розетки можно отделить и высадить в грунт как самостоятельные растения.

Для размножения усами:

выберите крепкие, хорошо укоренившиеся усы;

аккуратно отделите розетку от материнского растения, захватив немного земли;

высадите розетку в подготовленную лунку и хорошо полейте;

притрусите землю вокруг корней, чтобы они лучше прижились.

Новые растения, выращенные из усов, начнут плодоносить уже на следующий год.

2. Деление куста

Еще один простой способ размножения земляники — деление куста. Это особенно хорошо подходит для "старых" растений, которым требуется обновление.

Для этого:

выкопайте куст земляники, очистите от земли;

аккуратно разделите его на несколько частей, стараясь, чтобы у каждой части были корни и розетка;

высадите полученные части в подготовленные лунки и полейте.

Деленые кусты также хорошо приживаются и начнут плодоносить на следующий год.

3. Размножение семенами

Земляника может размножаться и семенами, но этот способ не так прост. Посев семян подходит для получения новых сортов, улучшения качества ягод и продления жизни насаждений.

Семена можно высевать весной или осенью. Лучше использовать свежие семена, собранные с собственных растений. Высаживайте их в теплый, рыхлый грунт и регулярно поливайте.

Важно помнить, что растения, выращенные из семян, будут отличаться от материнского сорта, и первое плодоношение наступит только на 2-й год.

Независимо от выбранного способа, соблюдайте правила посадки и ухода за растениями. Это поможет вырастить крепкие, здоровые кусты земляники, дающие обильный урожай вкусных и ароматных ягод.