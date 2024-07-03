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Умножаем урожай: способы размножения земляники для садоводов

Размножаем землянику: простые и эффективные методы

2:35
Садоводство » Плодовые

Земляника — любимое ягодное растение многих садоводов. Чтобы иметь обильный урожай этих вкусных и полезных ягод, важно знать, как правильно размножать землянику. Существует несколько простых способов размножения, которые помогут вырастить новые здоровые растения.

Размножаем землянику: простые и эффективные методы
Фото: commons.wikimedia.org by Edgardo Vieira, CC BY-SA 3.0

1. Размножение усами
Самый распространённый способ размножения земляники — это размножение усами. Во время активного роста растения у них образуются длинные ползучие побеги — усы, на концах которых формируются новые розетки с листьями и корнями. Эти розетки можно отделить и высадить в грунт как самостоятельные растения.

Для размножения усами:

  • выберите крепкие, хорошо укоренившиеся усы;
  • аккуратно отделите розетку от материнского растения, захватив немного земли;
  • высадите розетку в подготовленную лунку и хорошо полейте;
  • притрусите землю вокруг корней, чтобы они лучше прижились.

Новые растения, выращенные из усов, начнут плодоносить уже на следующий год.

2. Деление куста
Еще один простой способ размножения земляники — деление куста. Это особенно хорошо подходит для "старых" растений, которым требуется обновление.

Для этого:

  • выкопайте куст земляники, очистите от земли;
  • аккуратно разделите его на несколько частей, стараясь, чтобы у каждой части были корни и розетка;
  • высадите полученные части в подготовленные лунки и полейте.

Деленые кусты также хорошо приживаются и начнут плодоносить на следующий год.

3. Размножение семенами
Земляника может размножаться и семенами, но этот способ не так прост. Посев семян подходит для получения новых сортов, улучшения качества ягод и продления жизни насаждений.

Семена можно высевать весной или осенью. Лучше использовать свежие семена, собранные с собственных растений. Высаживайте их в теплый, рыхлый грунт и регулярно поливайте.

Важно помнить, что растения, выращенные из семян, будут отличаться от материнского сорта, и первое плодоношение наступит только на 2-й год.

Независимо от выбранного способа, соблюдайте правила посадки и ухода за растениями. Это поможет вырастить крепкие, здоровые кусты земляники, дающие обильный урожай вкусных и ароматных ягод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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