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Тюльпаны отцвели: пошаговый уход для пышного цветения в следующем году

Как правильно ухаживать за тюльпанами после цветения?

2:23
Садоводство » Цветы

Тюльпаны — одни из самых ярких и красивых весенних цветов. Они радуют нас своим цветением в начале весны, но что делать с ними после того, как цветки увядают? Правильный уход за луковицами тюльпанов после цветения — залог пышного и обильного цветения в следующем году.

Как правильно ухаживать за тюльпанами после цветения?
Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, CC BY-SA 3.0

Как ухаживать за тюльпанами после того, как они отцвели

1. Удаление увядших цветков
Как только цветки тюльпанов начнут увядать, их необходимо аккуратно удалить. Делать это нужно, не затрагивая стебель и листья. Таким образом, растение не будет тратить силы на формирование семян, а направит их на рост и развитие луковицы.

2. Подкормка и полив
После цветения тюльпанам требуется дополнительное питание. Примерно через 2 недели после увядания цветков, внесите в почву комплексное минеральное удобрение или раствор коровяка. Это поможет луковицам накопить питательные вещества для следующего сезона.
Не забывайте и о поливе — почва под тюльпанами должна быть постоянно влажной, но не переувлажнённой.

3. Уход за листьями
Листья тюльпанов необходимо сохранять зелеными как можно дольше. Они продолжают накапливать питательные вещества в луковицах. Поэтому нельзя прищипывать или обрезать листья, пока они не засохнут естественным путем.

4. Выкапывание луковиц
Когда листья полностью отомрут, луковицы тюльпанов можно выкапывать из грунта. Для этого ориентируйтесь на календарные сроки — обычно это происходит в июне-июле. Выкопанные луковицы нужно просушить в тени в течение 2-3 недель.

5. Хранение луковиц

После сушки луковицы тюльпанов можно очистить от старых пленок и поврежденных чешуек. Затем их необходимо поместить на хранение в прохладное, сухое место (температура 18-20°С). Зимой луковицы нужно будет высаживать в грунт.

Следуя этим простым правилам ухода, вы сможете сохранить луковицы тюльпанов и добиться их обильного цветения в следующем сезоне. Главное — не пропустить нужные сроки и заботливо ухаживать за растениями после завершения их цветения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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