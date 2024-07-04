Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оборот компьютерных клубов вырос на 22% за первое полугодие 2024 года — "Ведомости"
Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Как не нарваться на проблемы в Турции: советы от опытного путешественника
Трусова может выступить на контрольных прокатах команды РФ
Уверенность в себе без макияжа: как принять своё естественное лицо?
Алекс Фергюсон о Роналду: не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м
Нижегородский бренд "Столица закатов" подал заявку на регистрацию
Какую воду нужно взять, чтобы залить рис в плове: горячую или холодную?
У комедийного сериала "Мама будет против" появится продолжение
Земля хорошо увлажнена после дождя: когда можно отказаться от полива огорода?

Дожди прошли, но поливать ли огород? Разбираемся в нюансах

Садоводство » Советы

После продолжительных дождей многие садоводы и огородники задаются вопросом: нужно ли продолжать поливать растения или можно сделать передышку? На первый взгляд ответ кажется очевидным — раз земля и так хорошо увлажнена, зачем тратить время и воду на дополнительный полив? Но так ли однозначен этот вопрос?

Дожди прошли, но поливать ли огород? Разбираемся в нюансах
Фото: commons.wikimedia.org by Anton, CC BY-SA 4.0

Когда стоит отказаться от полива после дождя?

Если после сильных осадков земля на вашем огороде действительно хорошо пропиталась влагой, то можно на время приостановить регулярный полив. Это справедливо в следующих случаях:

  • прошли затяжные дожди в течение нескольких дней. Почва должна быть равномерно увлажнена на глубину до 30 см;
  • почва в огороде имеет хорошую водопроницаемость, и влага не застаивается;
  • погода остаётся пасмурной, без признаков быстрого высыхания земли;
  • культуры на участке не склонны к загниванию от избытка влаги.

Если эти условия соблюдены, можно сделать перерыв в поливе на 3-5 дней. Но не стоит забывать регулярно проверять состояние грунта.

Когда лучше продолжать поливать после дождя?

Даже если прошли сильные дожди, спешить с прекращением полива не стоит. Особенно это актуально, если:

  • почва на участке тяжёлая, глинистая. Влага в такой почве задерживается, а корни могут задохнуться;
  • погода жаркая и сухая. Влага быстро испаряется, оставляя верхний слой почвы сухим;
  • культуры на огороде чувствительны к избытку или недостатку влаги (огурцы, томаты, перцы, бахчевые);
  • на участке были недавно высажены саженцы или рассада, им требуется особый уход.

В таких случаях лучше продолжить регулярный полив, чтобы земля под корнями растений оставалась влажной. Конечно, дозировку воды стоит снизить, но совсем отказываться от этой процедуры не стоит.

Таким образом, решение о том, поливать огород после дождя или нет, зависит от многих факторов. Главное — внимательно следить за состоянием почвы и растений, и принимать решение, исходя из конкретной ситуации на участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Пытались разрушить нашу семью: жена Антона Макарского впервые рассказала о проблемах в их браке
Пытались разрушить нашу семью: жена Антона Макарского впервые рассказала о проблемах в их браке
Последние материалы
Создатель Mortal Kombat назвал главных героев Shaolin Monks 2
Здоровое питание без лишнего веса: выбирайте правильно
Почему лук уходит в стрелку, и как этого избежать?
Этот триллер стал кассовым хитом при минимальных затратах и завоевал сердца зрителей
CurBio: муравьи способны очищать раны и ампутировать конечности больным особям
Садальский вспомнил, как едва не погиб на съёмках фильма
Стоит ли покупать бывшее такси? Эксперты разобрались в вопросе
Психотерапевт: почему отдых не обязательно проводить летом
Американец получил 12,5 лет за распространение наркотиков в России
Кинологи назвали породы собак, которые похожи на кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников