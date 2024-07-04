Земля хорошо увлажнена после дождя: когда можно отказаться от полива огорода?

После продолжительных дождей многие садоводы и огородники задаются вопросом: нужно ли продолжать поливать растения или можно сделать передышку? На первый взгляд ответ кажется очевидным — раз земля и так хорошо увлажнена, зачем тратить время и воду на дополнительный полив? Но так ли однозначен этот вопрос?
Если после сильных осадков земля на вашем огороде действительно хорошо пропиталась влагой, то можно на время приостановить регулярный полив. Это справедливо в следующих случаях:
Если эти условия соблюдены, можно сделать перерыв в поливе на 3-5 дней. Но не стоит забывать регулярно проверять состояние грунта.
Даже если прошли сильные дожди, спешить с прекращением полива не стоит. Особенно это актуально, если:
В таких случаях лучше продолжить регулярный полив, чтобы земля под корнями растений оставалась влажной. Конечно, дозировку воды стоит снизить, но совсем отказываться от этой процедуры не стоит.
Таким образом, решение о том, поливать огород после дождя или нет, зависит от многих факторов. Главное — внимательно следить за состоянием почвы и растений, и принимать решение, исходя из конкретной ситуации на участке.
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