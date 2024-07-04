Земля хорошо увлажнена после дождя: когда можно отказаться от полива огорода?

Дожди прошли, но поливать ли огород? Разбираемся в нюансах

После продолжительных дождей многие садоводы и огородники задаются вопросом: нужно ли продолжать поливать растения или можно сделать передышку? На первый взгляд ответ кажется очевидным — раз земля и так хорошо увлажнена, зачем тратить время и воду на дополнительный полив? Но так ли однозначен этот вопрос?

Фото: commons.wikimedia.org by Anton, CC BY-SA 4.0

Когда стоит отказаться от полива после дождя?

Если после сильных осадков земля на вашем огороде действительно хорошо пропиталась влагой, то можно на время приостановить регулярный полив. Это справедливо в следующих случаях:

прошли затяжные дожди в течение нескольких дней. Почва должна быть равномерно увлажнена на глубину до 30 см;

почва в огороде имеет хорошую водопроницаемость, и влага не застаивается;

погода остаётся пасмурной, без признаков быстрого высыхания земли;

культуры на участке не склонны к загниванию от избытка влаги.

Если эти условия соблюдены, можно сделать перерыв в поливе на 3-5 дней. Но не стоит забывать регулярно проверять состояние грунта.

Когда лучше продолжать поливать после дождя?

Даже если прошли сильные дожди, спешить с прекращением полива не стоит. Особенно это актуально, если:

почва на участке тяжёлая, глинистая. Влага в такой почве задерживается, а корни могут задохнуться;

погода жаркая и сухая. Влага быстро испаряется, оставляя верхний слой почвы сухим;

культуры на огороде чувствительны к избытку или недостатку влаги (огурцы, томаты, перцы, бахчевые);

на участке были недавно высажены саженцы или рассада, им требуется особый уход.

В таких случаях лучше продолжить регулярный полив, чтобы земля под корнями растений оставалась влажной. Конечно, дозировку воды стоит снизить, но совсем отказываться от этой процедуры не стоит.

Таким образом, решение о том, поливать огород после дождя или нет, зависит от многих факторов. Главное — внимательно следить за состоянием почвы и растений, и принимать решение, исходя из конкретной ситуации на участке.