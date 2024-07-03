Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения

Меры по предотвращению досрочного опадения плодов с яблонь

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы столкнулись с такой проблемой, когда яблоки начали опадать раньше обычного, то рассказываем, что делать в такой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Почему яблоки преждевременно осыпаются?

Существует несколько основных причин, которые могут привести к преждевременному опаданию яблок:

1. Стрессовые погодные условия. Резкие перепады температур, засуха, заморозки заставляют деревья сбрасывать плоды.

2. Нарушения в питании растений. Недостаток или избыток питательных веществ, в первую очередь азота и кальция, провоцирует опадание.

3. Поражение болезнями и вредителями. Грибковые инфекции, вредители, повреждающие плоды и побеги, заставляют деревья избавляться от урожая.

4. Чрезмерная нагрузка на дерево. Если яблоки образуется слишком много, некоторые из них могут опадать, чтобы дерево не истощилось.

5. Физиологические особенности роста. Некоторые сорта яблонь склонны к периодическому обильному опаданию завязей и плодов.

Что делать, если яблоки опадают досрочно?

Если вы столкнулись с преждевременным опаданием яблок, незамедлительно принимайте меры:

1. Проведите анализ почвы и скорректируйте питание деревьев. Внесите недостающие элементы.

2. Обработайте деревья от болезней и вредителей. Это поможет остановить опадение плодов.

3. Прореживайте завязи и плоды. Удалите часть, чтобы уменьшить нагрузку на дерево.

4. Обеспечьте регулярный и обильный полив, особенно в жаркую погоду. Это предотвратит стресс.

5. Мульчируйте приствольные круги, чтобы сохранить влагу и защитить корни.

6. Если опадение носит регулярный характер, замените сорт на более устойчивый.

Неизбежное опадение части плодов можно считать естественным явлением. Но если оно приобретает массовый характер, следует незамедлительно принять меры. Только так вы сможете спасти большую часть урожая яблок.