Томаты в откормке: секретные приёмы, чтобы заставить их зацвести

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Рассказываем, как реанимировать томаты-переростки

2:23
Садоводство » Овощи

Вы готовитесь к обильному урожаю и ждете, когда на ваших томатных кустах распустятся первые цветы. Но проходит время, а цветов все нет. Вместо этого растения наращивают большую зеленую массу и выглядят неопрятно. Что делать, если ваши помидоры "жируют" и не спешат цвести?

Рассказываем, как реанимировать томаты-переростки
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, PDM

Почему томаты не цветут?

Основная причина, по которой томаты наращивают большое количество зеленой массы вместо того, чтобы цвести и плодоносить, - избыток питательных веществ, особенно азота. Азот способствует активному росту вегетативной части растений, но тормозит образование цветков и плодов.

Другие факторы, которые могут провоцировать "жирование" томатов:

  • избыточное увлажнение почвы. Переувлажненные томаты тоже не спешат цвести;
  • недостаток солнечного света. Растения в затемненных местах растут в высоту, но не формируют цветки;
  • чрезмерное внесение органических удобрений;
  • поздняя высадка рассады в грунт.

Как быстро исправить ситуацию?

Если ваши томаты "жируют" и не цветут, попробуйте следующие эффективные меры:

1. Внесите фосфорно-калийные удобрения, богатые фосфором и калием. Это стимулирует цветение и плодоношение. Дозировку рассчитывайте строго по инструкции.

2. Подрежьте вегетативную массу растений. Обрежьте лишние побеги и листья, оставив только развитые, хорошо освещенные.

3. Ограничьте полив. Переувлажнение тормозит цветение, так что дайте почве подсохнуть.

4. Измените освещение. Если кусты растут в тени, перенесите их на более солнечное место.

5. Применяйте стимуляторы цветения. Опрысните растения специальными препаратами, активирующими бутонообразование.

6. Привлекайте насекомых-опылителей. Размещение в теплице ульев или опрыскивание цветков медовым раствором поможет активизировать опыление.

Комбинируя эти способы, вы быстро заставите своих "жирующих" томатов зацвести и порадовать хорошим урожаем. Главное - действовать сразу, как только заметите проблему.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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