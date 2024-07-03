Томаты в откормке: секретные приёмы, чтобы заставить их зацвести

Вы готовитесь к обильному урожаю и ждете, когда на ваших томатных кустах распустятся первые цветы. Но проходит время, а цветов все нет. Вместо этого растения наращивают большую зеленую массу и выглядят неопрятно. Что делать, если ваши помидоры "жируют" и не спешат цвести?
Основная причина, по которой томаты наращивают большое количество зеленой массы вместо того, чтобы цвести и плодоносить, - избыток питательных веществ, особенно азота. Азот способствует активному росту вегетативной части растений, но тормозит образование цветков и плодов.
Если ваши томаты "жируют" и не цветут, попробуйте следующие эффективные меры:
1. Внесите фосфорно-калийные удобрения, богатые фосфором и калием. Это стимулирует цветение и плодоношение. Дозировку рассчитывайте строго по инструкции.
2. Подрежьте вегетативную массу растений. Обрежьте лишние побеги и листья, оставив только развитые, хорошо освещенные.
3. Ограничьте полив. Переувлажнение тормозит цветение, так что дайте почве подсохнуть.
4. Измените освещение. Если кусты растут в тени, перенесите их на более солнечное место.
5. Применяйте стимуляторы цветения. Опрысните растения специальными препаратами, активирующими бутонообразование.
6. Привлекайте насекомых-опылителей. Размещение в теплице ульев или опрыскивание цветков медовым раствором поможет активизировать опыление.
Комбинируя эти способы, вы быстро заставите своих "жирующих" томатов зацвести и порадовать хорошим урожаем. Главное - действовать сразу, как только заметите проблему.