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Муравьиная атака в теплице: как справиться с вредителями, не навредив растениям

Эффективные способы избавиться от насекомых в теплице

2:24
Садоводство » Вредители и болезни

Наличие муравейников в теплице — настоящий кошмар для любого огородника. Эти трудолюбивые насекомые не только портят внешний вид грядок, но и могут нанести серьёзный урон зреющему урожаю. Однако избавиться от них непросто, особенно если вы хотите сделать это безопасно для своих овощей и фруктов. Как же бороться с назойливыми муравьями, не причиняя вреда растениям?

Эффективные способы избавиться от насекомых в теплице
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0

Почему муравьи облюбовывают теплицу?

Теплицы с их комфортным микроклиматом и обилием органических остатков — идеальная среда обитания для муравьёв. Им здесь комфортно:

  • теплица защищает колонию от неблагоприятных погодных условий;
  • постоянная влажность и регулярный полив способствуют развитию колонии;
  • остатки гниющих растений, насекомых, корни и плоды служат отличной пищей.

Кроме того, муравьи могут создавать свои гнезда в земле прямо рядом с корневой системой растений, нарушая их рост и питание.

Безопасные методы борьбы с муравьями в теплице

Чтобы избавиться от муравейников в теплице, стоит попробовать следующие эффективные, но безопасные для растений способы:

1. Механическое уничтожение. Воспользуйтесь лопатой или мотыгой, чтобы разрушить гнездо и вывезти его за пределы теплицы.

2. Обливание кипятком. Это действенный способ уничтожения муравьиной колонии. Но будьте осторожны, чтобы не обварить растения.

3. Использование природных репеллентов. Посадите вокруг теплицы растения, которые отпугивают муравьёв, например, мяту, базилик или лаванду.

4. Установка барьеров. Обработайте почву вокруг теплицы природными средствами, создающими барьер для муравьёв (древесная зола, яичная скорлупа, корица).

5. Применение безвредных ядов. В качестве безопасного инсектицида можно использовать буру или борную кислоту, которые убивают муравьев, но не причиняют вреда растениям.

Важно регулярно проверять теплицу и оперативно устранять обнаруженные муравейники. Только комплексный подход поможет раз и навсегда избавиться от назойливых насекомых и сохранить ваш богатый урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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